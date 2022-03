Hívjátok a piócás embert! Itt már csak ő segíthet – hallhattuk milliónyian az immár 43 éves Indul a bakterház című filmben. Már akkoriban is ritkaságszámba ment a kezelés ezen válfaja, ám azóta szinte teljesen el is tűnt, vagy csak szunnyadt csendesen, akár a pióca évekig az iszapban, várva az ébredést. Mi találtunk egy piócás embert, sőt egy piócás asszonyt, aki bármennyire is meglepő, nem is egy élettől nyüzsgő mocsár lidércfénnyel világított peremén és nem is egy folyásiránnyal szemben úszó piócákkal teli patak partján verte fel tanyáját, hanem Székesfehérvár szívében, a Várkörút felett.



Amikor beléptünk birodalmába, láttuk, hogy van stílusa és meggyőző a mosolya, ám a sarokban, az ablakokon beáradó fény megcsillant a gézzel szorosan lezárt háromliteres üvegek során, melyekben fekete lények lakoznak. Úgy 200. A víz felszíne felett levegőzők lustán, kövéren mozdultak, hol első, hol hátsó tapadókorongjukkal rögzítve önmagukat az üveg falára, míg alant a mélyben szinte követhetetlen sebességgel, kígyózó mozgással úsztak páran, egészen áramvonalasra ellaposítva testüket. Az üveg fenekén fekete kő csillogott, éles peremekkel, hogy a gyakran vedlő nadályok könnyebben megszabaduljanak elhalt bőrüktől.



Kátai Ildikó felé az első kérdés természetesen az volt, hogy hogyan lesz valaki piócás asszony? A hölgy elmondta: – Nagyon súlyos migrénes fejfájások gyötörtek, és ebből kerestem kiutat, emellett volt egy motorbalesetem is, ahol megsérült a bal karom. Mindkét problémára külön kerestem megoldást, míg végül rátaláltam a piócakezelésre. Vettem is magamnak harmincat, de úgy elkapkodták a barátaim, hogy rám már egy példány sem került. Az egyik ismerősöm még a többieknél is hálásabb volt, amiért kigyógyítottam őt a tüdőgyulladásból, és annyira jó érzés volt nekem is, hogy segíthettem másokon, hogy úgy döntöttem, folytatom ezt a munkát.



Azt is az üveglakók őrétől tudjuk, hogy a világon közel 600 piócafaj él, de ezek közül csupán 15 faj alkalmas gyógyászati célra. Ezek között van a két európai faj, a Hirudo medicinalis és a Hirudo verbana. A nadály túlnyomóan a vizes rétek, lápok, dús növényzetű sekély tavak lakója, de ugyanúgy előfordul akár patakokban, mély tavakban, vagy folyókban. A felnőtt példány 5-15 centiméter hosszú, életkortól és kondíciótól függően. Mintázata egyedi és a bőrén egy tízes osztású mandala látszik, megfelelő nagyításban.



A mandala némiképpen megnyugtatott minket, ám fel kellett tenni a kérdést, hogy mennyire ősi ez a fajta kúra. Kátai Ildikó elmondta: – A piócák 400-500 millió évvel ezelőtt jelentek meg a földön, és sok melegvérű állat keresi fel a piócás helyeket a kezdetek kezdete óta. Az ember velük való kapcsolatát már az ősi szanszkrit iratok sora is bemutatja, éppúgy, ahogy a Korán vagy az Egyiptomban talált sírkamrák falrajzai, és fellelhetők nyomai Görögországban, Rómában és Kínában is.

Lebegő piócák, delikvensre várva. Úgy kétszáz van belőlük Ildikónál

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap



Arra a kérdésre, hogy ő személy szerint hogyan kezeli a hozzá érkezőt, azt felelte: – Előbb telefonon vagy személyesen egyeztetünk, hogy megtudjam, mi is a gond és hogy az egyáltalán kezelhető-e piócával. Ha igen, akkor eljön hozzám egy időpontra. Aztán kisebb-nagyobb bemelegítő beszélgetést követően felkerülnek a piócák a bőrre, méghozzá legtöbbször irányítottan, vagyis a kezelni kívánt testrész feletti bőrre. Ha már ott van, és ő is érzi, hogy gondok vannak az adott területen, és ha elég meleg a bőr, akkor harap.



Megkérdeztük azt is, hogy fáj-e ez a harapás, de a válasz nem volt megnyugtató, mert Kátai Ildikó szerint annyira fáj, mint egy injekció, márpedig tudjuk, hogy az sem szúnyogcsípés igazából. A száj­üreg körül egy szívókorong, a garatfőben pedig három, egyenként 60-80 fogacskával szegélyezett, nagyjából 120 fokos szöget bezáró állkapocs található. Ennek megfelelően olyan sebet ejt, mint egy Mercedes-jel, ám azonnal érzéstelenítőt is adagol harapás után.

Az érvágás ősi gyógymód, ám a pióca gyógyítóképessége nem merül ki abban, hogy vért szív, az „áldozat” részesül a harapás jótékony hatásaiból. Ezek közül megemlített a piócás asszony párat.



– Hatással vannak az idegrendszerre, az emberi energiafolyamatokra, a meridiánokra. Képesek ultrahangrezgéseket létrehozni az 50–550 kHz frekvenciatartományban, s ezáltal a piócanyál hatóanyagait még mélyebbre juttatni az emberi szövetekben. Segít, ha olyan problémák kerülnek felszínre, mint a nőgyógyászati problémák, a sejtek közötti információcsere hibái, az ér- és az immunrendszer rendellenességei, a nyirok­áramlás elégtelensége, a magas vérnyomás, a fájdalom, gyulladás és a sor még folytatható a végtelenségig, a légzőszervi, gerinc- és mozgásszervi betegségektől kezdve a szépészeti kezelésekig.



Vajon mi a titka ennek az állatnak? Mivel és hogyan képes orvosolni ennyi mindent? Kátai így felelt: – Nyálával több mint százféle biológiailag aktív enzimet tud a szervezetbe juttatni. Az általa levett mintát kielemzi, és az eredménynek megfelelő anyagokat állít elő, tehát elmondhatjuk, hogy az orvosi pióca egy farmakológiai kisüzem. A pióca nyálában van véralvadásgátló, érzéstelenítő, gyulladáscsökkentő, antibakteriális, nyugtató és gyulladáscsökkentő hatású anyag is.



A kezelést minimum négy nadállyal végzi Ildikó, aki elmondta: – Miután megszívták magukat a mesterséges tenyészetekben előállított, rendszerint 32-36 hétig éhező gyűrűsférgek, kikerülnek a természetes vizekbe, ahol beássák magukat az iszapba, és úgy másfél éven át semmit sem esznek, csak emésztenek. Mindegy, hogy a pióca éhes, vagy dugig van vérrel, nagyon könnyen szökik, úgyhogy lyukacsos tetővel szorosan lezárt üvegekben érdemes csak tartani.



Természetesen nem jöttünk el megfelelő ellenszer nélkül, és biztosíthatom az olvasókat, hogy nincsenek veszélyben, ugyanis van két dolog, ami megvéd minket a piócáktól. Az egyik a kozmetikumok, testápolók erős illata, a másik a rettegés, ám ha gyógyulni vágyunk, akkor az előbbieket tegyük félre, utóbbit pedig vetkőzzük le.