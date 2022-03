– Mit akartok velem csinálni? – kérdezte családját a lány. Az eset még tavaly nyáron történt, amikor a tizennyolcadikat betöltötte, a születésnapján.

Az a körülmény, hogy Fehérvárcsurgóra, hozzá pedig az, hogy a kastélyhoz fuvarozták, csak akkor derült ki Glória számára, amikor levették szeméről a sötét kötést. Károlyi Györgyhöz vitték el, Magyarország korábbi franciaországi nagykövetével találkozhatott. Ez volt az ajándék. Glória Károlyi György nyomdokaiba kíván lépni. A célja ambiciózus: hazánk francia nagykövete szeretne lenni!



Az elmúlt tanév végén, még tizenegyedik évfolyamosként Glória, a Ciszterci Szent István Gimnázium diákja, megnyerte az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt (OKTV) francia nyelvből. Kilencedikes korában kezdte el tanulni a francia nyelvet. Most, néhány nappal ezelőtt szerezte meg C1-es nemzetközi – tehát itthon és Franciaországban is akkreditált – francia nyelvvizsgáját. Angolból is hasonló nyelvvizsgatervei vannak, abból egyébként már megvan a középfokú vizsgája, a tárgyból tett emelt szintű érettségijével szerezte meg. Francia tanulmányainak előzetese a latin nyelv tanulása volt.

– Nagyon sokan mondják, hogy fölösleges a latinoktatás. Szerintem az kéne, hogy az első legyen mindenki számára – dicsérte ekképpen a latint Glória; kifejtette, a latin mindennek az alapja, értelmiségi körökben nélkülözhetetlen, a latinoktatás részét képező kultúra és történelem roppant értékes tudásanyag, maga a latin nyelv, annak elsajátítása fejleszti a nyelvérzéket. – Szerintem a franciatudásom fele maga a latin – mondta.



Az OKTV megnyerését követően nem sokkal Glória levelet kapott, csomaggal. Könyvek, prospektusok, szórólapok voltak benne. A Ma­thias Corvinus Collegium (MCC) székesfehérvári központjától keresték fel, s hívták meg az induló Középiskolás Programba (KP). Nem vették fel ugyan automatikusan, a felvételikövetelmény esszét meg kellett írnia. Megtette, felvették. Stendhal Vörös és fekete című regényéről írt, amelyet eredeti nyelven, franciául olvasott.



Érdekli a politika, a közélet is; ez is kell a nagykövetséghez. – Már a Nemzeti Ifjúsági Tanácsban (NIT) is benne vagyok – mondta. Ide az MCC-n keresztül nyert bebocsátást, sokat tanul a NIT úgynevezett Közéleti Mentorprogramjában. Közéleti témákat az MCC fehérvári és hétvégi, fővárosi eseményein is megvitatnak, megismernek a diákok.



Glória már felvételt nyert az MCC egyetemistáknak szóló programjába is, a téli előfelvételin. Az a jövő zenéje, hogy ebben részt vesz-e, hiszen ennek feltétele az is, hogy az egyik hazai egyetemen folytassa tanulmányait szeptembertől. S bár ez nem lenne ellenére – az MCC-s folytatás is kedvére való –, alapvetően mégis Franciaországba vágyik. Több francia felsőoktatási intézménybe is jelentkezett. Célkeresztje közepén a Sciences Po áll, amelyet Európa legjobb politikatudományi egyetemeként aposztrofált. Első helyen az iskola dijoni campusát jelölte meg.



– Odajárt Károlyi György is, ő ajánlotta – indokolt Glória. Természetesen találkozásuk alkalmával Glória előrukkolt tervével, céljával a korábbi nagykövet előtt. Az alapképzést Dijonban, a mesterképzést Párizsban végezné el.

Hogy mindez sikerül-e, nos, az majd kiderül. A fiatal lány sikereiről most még annyit, hogy a Stipendium Peregrinum „A” komponensét is elnyerte már. Ez az ösztöndíj pénzügyi segítséget is jelentett számára, a francia felsőoktatásba való jelentkezését, illetve a nyelvvizsgáját ebből finanszírozta. Ha felveszik egy francia egyetemre, úgy azt követően megpályázhatja a Stipendium Peregrinum „B” komponensét is, amely támogatásával a kinti életét, tanulmányait finanszírozhatná.

Szorítunk! Reméljük, hogy a fehérvári lányból egyszer Magyarország párizsi nagykövete válik!