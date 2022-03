A közelgő nőnap apropóján szerveztek egy kellemes vasárnap délutánt az érdeklődőknek a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban (VOKE).

- Olyan rendezvényt szerettünk volna, ami egy kicsit az egészségről szól, egy kicsit a szépségről és cél volt, hogy egy kicsit játékos is legyen - foglalta össze a délután lényegét Molnár Lászlóné, a VOKE intézményvezetője. Éppen ezért invitálták a hölgyeket olyan témájú előadásokra, amelyek érdekelhetik őket: ilyen volt az aromaterápia, az önvédelmi fogások bemutatója vagy éppen a japán kardvívás és dobolás is. Mindemellett persze a standoknál is fontos témákkal várták a látogatókat: az osteoporosis klub tájékoztató anyagokkal, előadásokkal, tanácsadással segített, néhány kozmetikai márka pedig termékével jelent meg a rendezvényen. Volt kézműves foglalkozás gyerekeknek, hogy ha szükséges, amíg anyuka nézelődik, addig a gyermek is lefoglalja magát. A rendezvénnyel párhuzamosan zajlott a gyöngyfűző szakkör a VOKE-ban, így akinek kedve tartotta, csatlakozhatott ehhez a programhoz is. Közben pedig Újvári Gyöngyi előadásával megkezdődött a délután, aki hasznos tanácsokkal látta el közönségét: mint mondta, mai világunkban olyan rejtett veszélyek fenyegetik a szervezetünket, amelyek elkerüléséhez igen szemfülesnek kell lenni. Az élelmiszereinkben megbúvó felesleges kalóriák, mérgező anyagok és hormonok kiszűrésére a legegyszerűbb, hagyományos utat javasolja minden nőnek, anyának: főzzön otthon, mégpedig a legegyszerűbb alapanyagokból! A rendezvénytől senki nem távozott üres kézzel, akkor sem, ha semmit nem vásárolt: mindenki kapott egy szépen hajtogatott papír tulipánt és egy nőnapi verset, ami örök emlék marad a hölgyeknek.