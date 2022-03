Számos szülő kezdeményezte már korábban, hogy ha lesz lehetőségünk rá, az óvodai beíratás előtt szervezzünk nyílt napokat, ahol a gyermekek és a szülők is jobban megismerkedhetnek a tagintézményben folyó munkával, az ott dolgozó óvodapedagógusokkal. A járványhelyzettel kapcsolatban meghozott korlátozások a közelmúltban enyhültek, így március 23-án és 24-én nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket. Mivel a vírus még itt van, így arra kérjük a szülőket, hogy a kisgyermekeket egy családtag kísérje majd el. E két nap alatt érdemes a lehető legtöbb óvodát meglátogatni, ám azt javasoljuk, hogy egy intézményt csak egy alkalommal keressenek fel, valamint, hogy a felnőttek és a gyermekek számára is hozzanak váltócipőt. Továbbra is nagyon óvatosak vagyunk, így kérjük, aki esetleg köhögne, az viseljen maszkot, a beteg gyerkőcök pedig inkább maradjanak otthon.

A nyílt napjainkon 9 és 11 óra, valamint 15 és 16.30 perc között várjuk a kisgyermekes családokat – mondta el lapunknak Gyenes Józsefné, akit az áprilisi óvodai beíratás részleteiről is kérdeztünk:

– A védőnőktől kapott tájékoztatás alapján mintegy 250-260 kisóvodásra készülünk, ám ez a szám természetesen még változhat, hiszen azon, vidéken élő családok, ahol a szülők Dunaújvárosban dolgoznak, még kérhetik a felvételt intézményeinkbe. A legfontosabb, hogy az egy-egy adott körzetben élő gyerekek előnyt élveznek a beíratás során, a további férőhelyeket ennek függvényében töltjük fel. Továbbá előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyerekek, például a gyámügy vagy a családsegítő szolgálat tanácsa, javaslatai alapján. A kisgyermekek beíratására április 4-én és 5-én lesz lehetőség, 8 és 12 óra, valamint 14 és 17 óra között a székhelyóvodában, azaz Dunaújvárosban, a Lilla köz 1. szám alatt. A szülőknek előzetesen ki kell tölteni egy jelentkezési lapot, amelyen az alapadatok mellett szükséges megjelölniük fontossági sorrendben azt a három óvodát, amely közül szeretnék, hogy az egyikbe mindenképpen felvételt nyerjen gyermekük.

Ezt a jelentkezési lapot a Dunaújvárosi Óvoda honlapjáról: www.dunaujvarosiovoda.hu (Közérdekű adatok, Nyomtatványok címszó alatt) letölthetik és kinyomtathatják, valamint kinyomtatott formában megtalálják a Dunaújvárosi Óvoda portáján, illetve Dunaújváros valamennyi bölcsődéjében is elérhetőek ezen űrlapok. A beiratkozásnál a következő dokumentumokra lesz szükség: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, tajkártyáját, személyi azonosító igazolványát, az egyik szülő lakcímkártyáját, azon gyermekek esetében, akik rendelkeznek szakértői bizottság által kiállított véleménnyel, annak másolatát, illetve az adatkezelési tájékoztatóról szóló szülő/szülők által aláírt nyilatkozatot, valamint az orvosi igazolást a gyermek óvodaérettségéről, illetve bölcsődéből érkező gyermek esetében bölcsődei véleményt. Fontos kiemelni, hogy www.dunaujvarosiovoda.hu oldalon valamennyi tag­óvoda bemutatkozását írásban is megtekinthetik, a felvételi körzetekről is itt érhető el bővebb tájékoztató.