Mindenki, aki szereti a „fast fashion”-ön túli világot, érdemes megragadnia az olyan alkalmakat, amelyekre mai magyar dizájnerek hozzák el ruháikat, kiegészítőiket – ilyen lehetőségnek ígérkezett a régi Szabadművelődés Háza – mai nevén Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ - szombati programja is. Az Art Style eseményére ugyanis meghívást kapott Asbóth Réka és Zsófia, akik esküvői- és alkalmi ruhákat hoztak, Jeremcsuk Edina, akinek művészi grafikákkal ellátott öltözékei az egyedi megjelenés biztos befutói és Tóth Helga, aki a „fancy” stílusra esküszik, s ez jelent meg a Fehérvárra hozott munkáin is. Itt voltak Kornacker-Kabo Blerta különleges táskái, bőr kiegészítői is, melyek szintén nem jönnek szembe a Fő utcán csak úgy.

A szervezők fő szándéka – hogy a képzőművészeten túl iparművészeti irányok is megjelenjenek a központ tereiben -, ezúttal a feminin vonalon valósult meg. Közeledvén a nőnaphoz, ez az elképzelés érthető is volt, ahogy az is: mindezek mellé társuljon sminktanácsadás, merész látásmód is. A rendezvényen természetesen divatbemutató is helyet kapott, így nem csak a vállfán és a próbababákon, de a fiatal hölgyeken is szemügyre vehettük a szetteket. És persze dönthettünk arról, vajon nekünk melyik állna jól. Ehhez persze szakértő tanácsot is igénybe vehetett az, aki bizonytalan volt a kérdést illetően. A divatnap zenei eseménnyel tette fel a pontot az i-re: a Perrin koncertje frissítette fel a divatot követő látogatók érzékeit.