A beoltottak száma 6 396 404 fő, közülük 6 173 237 fő a második, 3 816 971 fő már harmadik oltását is felvette. 3064 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 800 046 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 75 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 44 286 emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 618 574 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 137 186 főre csökkent. 2961 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 127-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány ötödik hullámának leszálló ágában vagyunk, csökken a fertőzöttek és a kórházi betegek száma. A kormány bejelentette, hogy kivezeti a még meglévő járványügyi korlátozásokat és hétfőtől megszűnik a maszkviselési kötelezettség is. Ma délután és szombaton is folytatódik az oltási akció a kórházi oltópontokon. - írja a koronavirus.gov.hu.

Fejér megyében péntek reggelre 74 917 főről 75 033 főre emelkedett a fertőzöttek száma.