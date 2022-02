Nagyné Méhes Mónika 2019 óta dolgozik a helyi képvi­selő-testületben. A településfejlesztési bizottság elnökeként komolyan veszi a munkáját, igyekszik olyan ötletekkel előállni, amelyekkel szebb, több, adott esetben vonzóbb lesz a település.

Az ő kezdeményezésére készültek például tavaly a község több utcájában kirakott, ízléses fa virágládák is. A Szerelempark ötletével is ő állt elő: – Régi vágyam egy olyan hely létrehozása a faluban, ahol a szerelmesek lakattal tudják megpecsételni a kapcsolatukat, és ami egyben olyan helyszín, mely alkalmas esküvői fotózásra is. Sajnos tavaly nyár óta csak néhány lakat került a falra, ezért most, Valentin-naphoz közeledve arra bátorítom a szerelmeseket, tegyenek lakatot a falra! Ösztönzésül pedig szerelem témájú hűtőmágneseket ajánlottam fel mindenkinek, aki új lakatot helyez el – mesélte Nagyné, aki szerint az önkormányzat és a művelődési ház között kialakított kis terület Zámoly egyik gyöngyszeme lett.

A bizottság elnöke azt is elárulta a Fejér Megyei Hírlapnak, hogy tavaszra megvalósul egy másik ötlet is: egy emlékérme-készítő gépet állítanak fel a községben, amellyel Zámoly négy nevezetessége egyikének – a Magtár, a Madárkert, a katolikus templom melletti országalma vagy a zámolyi serfőzőt jelképező söröskorsó – képét préselhetik majd rá egy érmére és vihetik magukkal haza a településre érkező látogatók, turisták.