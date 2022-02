Szinte valamennyi móri borvidéki település tart bormustrát, ahol a szomszédos településekről érkező borosgazdák és pár elismert szaktekintély mond őszinte, építő jellegű mondatot, akár kritikát a borokról.

Forrás: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Február első hétfőjén Csókakő volt a házigazda, pontosabban a településen 21 éve működő Szent Donát Borrend, melynek egyik alapító tagja, Horváth Csaba sorolta be a 18 bormintát. A kertészmérnök szakember elmondta: – Ez a 15. alkalom, hogy a borrend szervezi a mustrát. Idén a csókakői gazdák új borai mellé bekerült egy Nagyvelegről érkező Rizlingszilváni és két bor Felvidékről, Szentpéterről.

Forrás: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

A Szent Orbán Borosgazdák Társulása egy kellemes vörösbort hozott a vár alá és egy olyan Olaszrizlinget, ami nemcsak dicséretet kapott a mintegy 80 résztvevőtől, hanem tapsot is. A felvidéki társaság vezetője, Zsindely Vilmos elárulta, hogy a kiváló bor elkészítéséhez igénybe vették az egyik nagy borászat segítségét is. Varga Erzsébet, a móri, illetve a fehérvári borpatika vezetője elégedett volt a borokkal, annak ellenére, hogy azért találtak egy-két hibás tételt. A Felvidékről érkező borok sikere nem lepte meg, mint megtudtuk, a határon túlról is Fejérbe járnak borokat vizsgáltatni a borkészítők.

A vár alatti mustra, különösen annak vége, mindig különleges, mert a megszokottal ellentétben Szent Donát lovagjai maguk készítik a lakomát a meghívott vendégeknek. Idén is 80 fő vendéglátására vállalkozott az egyesület, azon belül is Végh György pékmester és párja Margó.

Forrás: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Saját építésű kemencéjükben szépen elrendezett, egyenlő arányban kevert jobbos és balos csirkecombokat sütöttek burgonyaágyon, míg segítőjük, a szintén pék Kas József fűszeres tarjaszeleteket puhított, majd pirított a kertben magasodó kemencéjében. Az uborkával és persze sok borral tálalt vacsorát egy porcukorral hintett almás pite és talán a szokásosnál is hosszabbra nyúlt beszélgetés zárta.