Legutóbb, 2020 májusában a víztorony „ment össze”, a makettnek mintát adó épületre a javaslat akkor – csakúgy, mint most a hengerműmalom esetében is – a csákvári amatőr fotóstól, Némedi Istvántól érkezett. Dornyi Mihály pedig újból elfogadta a kihívást. Precíz ember lévén elsőként alaposan felmérte a terepet. – Még soha nem jártam a hengerműmalom udvarában és az épületében sem, ezért elmentem és bekéretőztem, hadd nézzek körül. Mivel a háborút követően már nem működött, én sem láthattam – amint a régi fotó mutatja –, hogyan álltak sorban egymás után a lovas kocsik, amelyek ideszállították az őrlésre váró búzát és más terményeket. Állítólag még a környékről is jöttek őrletni. A kéménye ugyan még állt az én gyerekkoromban. Azt mondják, úgy bontották le, hogy valaki belülről felmászott és egyesével dobálta le fentről a téglákat – mesélte az alkotó, aki az épületben most működő cég vezetőjétől látogatásakor egy korabeli fotót is kapott. Ezen látható, milyen volt az eredeti épület, amelyet néhány éve teljesen felújítottak, így vannak olyan apróbb részletek, amik ma már nincsenek meg.

Ami a makett készítésének folyamatát illeti, Dornyi Mihály az évek alatt kidolgozta a technikát, megtalálta a legjobban használható, bevált alapanyagot és elkészítette a munkához szükséges szerszámok nagy részét. A leggyorsabb mindig a főbb darabok kiöntése – maga a művelet körülbelül negyedórát vesz igénybe –, amelyhez először a sablon készül el, ehhez 2-3 hét kell. A leginkább munka és időigényes rész mindig az apró részletek kidolgozása, amihez sokszor trükkökre, leleményességre is szükség van. Apró részletekből pedig ezúttal is bőven akadt. A cukrászda, ahová lassan két éve költözött át Dornyi Mihály udvaráról a mini-Csákvár, most éppen bővítés alatt áll, ezért kertjében az eddigi makettek bedeszkázva várják, hogy ismét a látogatók szeme elé kerülhessenek.

Egy év leforgása alatt készítette el az egykori hengerműmalom épületének makettjét Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Nem csak a cukrászda épülete, de udvarán a csákvári látványosságokat bemutató terület is nagyobb lesz, hogy további épületeket is befogadhasson majd. Mert következő biztosan lesz! Már meg is van a javaslat, amire Dornyi Mihály viccesen így reagált: „A következő a gyümölcsfa- és a szőlőmetszés, meg a permetezés lesz.” De persze nem tudott ellenállni a kísértésnek, és azóta már meg is nézte annak a kápolnának a helyét, amely a Kálvária utcán állt valamikor és amelyről ma már csak régi fotók mesélnek. – Vélhetően az Eszterházyak építtették ezt is, de közelebbit egyelőre nem tudok sem erről, sem a kápolna pontos kinézetéről, mert a fotón, ami a birtokomba jutott, csak az épület egyik oldalát látni. Nyomoznom kell még – zárta a témát Dornyi Mihály. Aki tehát a jövőben ellátogat Csákvárra, az a víztorony, II. Lajos vára – az egyetlen nem csákvári épület –, a három templom, a Geszner-ház, az Eszterházy-kastély, a Csákvári Emlékház, a Vadászkápolna, a Puskaporos, a település bevezető útjai mentén állított üdvözlőtábla és a Csíkvarsai réten található gémeskút mellett a kisváros Zámoly felőli végén található hengerműmalom makettjét is megcsodálhatja.