Baudelaire-t idézve: „A szerelem olyan bűn, / amelyben nem lehetünk meg / cinkostárs nélkül.”

A vőlegény talpának verése

Esküvői szertartásukat követően a dél-koreai vőlegényt rituálénak vetik alá, mielőtt feleségével megkezdhetné nászéjszakáját: megverik a talpát. A vőlegény családtagjai leveszik a férfi cipőjét, megkötik a bokáját, mielőtt felváltva verik a lábát bottal vagy szárított hallal. Bár nyilvánvalóan fájdalmas, a rituálé inkább mulatság. Csak akkor büntetés, ha elfogynak az italok. A talpverés az újonnan házasodott férj erejének és jellemének próbája.

Noha fájdalmas is lehet a rituálé, a vőlegény talpának elverése inkább mulatság Forrás: Shutterstock

Maszai esküvő, köpködéssel

A kenyai maszaiok esküvője alkalmával gyakran előfordul, hogy a menyasszony apja leköpi lányát, mielőtt az férje házába menne. Ez bizonyos kultúrákban tiszteletlen szokás, a maszai kultúrában a köpködést a szerencse szimbólumának tekintik. A köpködés a maszai kultúra más területein is megfigyelhető. A maszai törzs tagjai a tisztelet jeleként a kezükbe köpnek, mielőtt kezet fognak az idősekkel. Az is hagyomány, hogy az újszülött maszai csecsemőkre köpnek, hogy elhárítsák a balszerencsét. Vajon a Covid-pandémia alatt is szerencsét hozhat a köpködés?

Kumbh vivah, az indiai szokás

Indiában a hindu Mangal Dosha asztrológiai kombináció alatt született nőket „mangliknak” nevezik, és úgy gondolják, meg vannak átkozva, balszerencse áldozatai. Ez különösen a házasságban fordulhat elő, ahol az átok állítólag feszültséget és akár halált is okozhat. Ennek orvoslására egy szertartást, a kumbh vivaht kell végrehajtani, amelyben a nő feleségül megy egy banánfához vagy Visnu isten bálványához a tényleges esküvőjük előtt, hogy megtörjék az átkot. A hollywoodi színésznő és a Miss World 1994 győztese, Aishwarya Rai Bachchan átesett a szertartáson, mielőtt 2007-ben feleségül ment színész kollégájához, Abhishek Bachchanhez.

Polterabend und Baumstammsägen

Néhány német tartományban az esküvő előestéjén a jegyespár vendégei össze­gyűlnek a menyasszony házában. Mindenki hoz egy csorba tányért, csészét. A jegyespár összetöri az edényeket a Polterabend néven ismert hagyomány szerint, ami szerencsét hoz a menyasszony és a vőlegény számára. A párnak ezután el kell takarítania a törmeléket, hogy bebizonyítsa: közös munkával leküzdhetik a házasélet minden kihívását. Hasonló hagyomány a Baums­tammsägen, amelyben az ifjú házasok elfűrészelnek egy farönköt. Ez újfent az együttműködés fontosságát jelképezi házasságukban. Bajorországban a pár barátai elrabolják a fiatalasszonyt, és urának meg kell találnia feleségét, miközben vigyáznia kell, hogy az esküvői csokor el ne tűnjön. Válságdíjként ki kell fizetnie azon italoknak az árát, amelyeket barátaik addig fogyasztottak, amíg a férj meg nem találta feleségét. Népszerű az a gyakorlat is, hogy a „barátok” különféle időpontra beállított ébresztőórákat rejtenek el a hálószobában.

Síró rituálé mint a felkészülés része

Az esküvő érzelmes esemény. Kína bizonyos részein a sírás a házasságra való felkészülés kötelező része. Egy hónappal esküvőjük előtt a tujia menyasszonyoknak mindennap egy órát sírniuk kell. Tíz nappal a rituálé után a menyasszonyhoz csatlakozik édesanyja, majd tíz nappal ezután a menyasszony nagymamája is része lesz a síró csapatnak, és végül más női családtagok is bekapcsolódnak a sírásba. A nyugati Szecsuan tartományban cotang néven emlegetett rituálé állítólag a háborúzó államok kínai korszakába nyúlik vissza, amikor Csao hercegnő édesanyja sírva fakadt az esküvőjén. Kínában is illik ajándékot vinni, amelyet pirosba, a szerencse színébe kell becsomagolni.

Le Pot de Chambre, a konyhaművészet

A la soupe néven ismert francia esküvői hagyomány messze van a cordon bleu ízeitől. Az esküvői fogadást követően – a szokás szerint – a vendégek összegyűjtötték az étel- és italmaradékot, majd egy fedővel letakart bilibe öntötték. Ezután itallal kínálták az ifjú párt, hogy kellő energiájuk legyen a nászéjszakára. Ma a párnak ízletesebb harapnivalót, csokoládés-pezsgős főzetet szolgálnak fel.

Szigorú hagyomány a vécétilalom

Borneó sziget északi része Malajzia, a déli Indonézia. A két ország határán él a tidong nép. Szigorúan betartják azt a hagyományt, amely szerint a menyasszony és a vőlegény nem hagyhatja el otthonát, és nem használhatja a vécét az esküvő után három napig. Állandóan figyelik őket, és csak kevés ételt és italt kapnak. A tidong kultúrában a rituálé be nem tartásáról azt beszélik, hogy balszerencsét hoz a fiatal párra, ami gyakran hűtlenséghez, házasságuk felbomlásához vagy gyermekeik halálához vezet.

Mindenki megcsókolhat mindenkit

Sok nyugati esküvőn a „most már megcsókolhatod a menyasszonyt” kijelentés a pár fogadalmának csókkal való megpecsételését jelenti. Svédországban azonban a csókos rituálé egészen más szintre emelkedik. A svéd párok esküvői fogadásán, ha a vőlegény elhagyja a szobát, a násznép férfi vendégei megcsókolhatják a menyasszonyt. Hasonlóképpen, ha a menyasszony elhagyja a partit, a női vendégek csókolják a vőlegényt. Hajrá!

Csibemáj a mongol jósláshoz

Mielőtt még kitűzhetnék esküvőjük dátumát, a kínai Belső-Mongólia daur népéhez tartozó pároknak be kell tartaniuk azt a hagyományt, amely szerint egy kis csibének el kell vágniuk a nyakát. A pár együtt megöli és kibelezi a csibét, hogy megvizsgálják a máját. Ha a máj egészséges, a pár kitűzheti esküvője időpontját, de ha a csibe mája beteg, meg kell ismételni a folyamatot, amíg egészséges májra nem találnak.

Belső-Mongóliában egy csirke is kell az esküvő időpontjának kitűzéséhez Forrás: pixabay.com

Melyikünk következik?

Tanács: bárhol is legyen az esküvő, ha meghívnak, vigyél ajándékot, nehogy belőled legyen ajándék! Mint mutattuk, vannak furcsa szokások.