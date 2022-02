A szomszédos Mórral van vegyes fogorvosi körzetben Pusztavám, ám az elmúlt években nem volt rendelés a községben.

A közelmúltban zajló fejlesztés azonban egy jelentős lépés abba az irányba, hogy újra fogadhasson betegeket a fogorvosi rendelő.

A jelenleg elkészült 15 millió forintos beruházásnak köszönhetően egy új helyiséggel is gazdagodott az épület, melyben panoráma-képalkotásra is alkalmas röntgenszobát alakítottak ki. A vissza nem térítendő európai uniós támogatás mellé nem kellett önrészt tennie az önkormányzatnak.

Arra a kérdésre, hogy mikor léphet be az első fogfájós beteg a vizsgálóba, azt felelte Csordás Mihály polgármester: – Ez a mostani lépés nagyot lendített az ügyön, de még nem értünk az út végére. Azok az orvosok, akikre számítunk, további eszközigényeket jeleztek, többek között egy új fogorvosi szék érdekében, így azokat is be kell szereznünk.

Mint megtudtuk, ha minden a tervek szerint halad, talán már nyáron újra hallható lesz a pusztavámi váróban a fúró hangja.