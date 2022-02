Az alcsútdobozi Baljer családról már írtunk. A tehetséges gyerekek és szüleik erőfeszítése elmondásuk szerint egyiküknek sem áldozat, sok örömöt jelent nekik, hogy beérik a gyümölcse az igyekezetnek. Az édesapa kiváló pékmester, az édesanya teljes idejét és erejét a családnak szenteli, ami azért is nehéz, mivel sokfelé tanulnak és sportolnak a gyerekek. Kitti és Roxi Budapesten és Felcsúton középiskolások, a legmagasabb szinten kempóznak, birkóznak, szumóznak, korábban Kitti fuvolázott, Roxi csellózott is. Márk, a legkisebb hatévesen szülei elé állt, hogy ő hegedülni szeretne, ám a bicskei Prelúdium Zeneiskolában azt mondták, a hely betelt, válasszon mást. Mondjuk népi hegedűt.

Érdekes az élet. Egy hatéves mit tudhat a választásokról? Ám az első néhány hegedűóra után kiderült, hogy Márkot az Isten is népi hegedűsnek teremtette! Igaz, a neves Kalász Máté hegedűművész akkor éppen Bicskén tanított, hozzá került Márk, s kölcsönösen egymás javára szolgált a találkozás. Sajnos, Kalász Máté nem győzte a sok feladatot, 2017-ben alapította meg Kalász Banda nevű együttesét, s missziót is teljesít a népzene művelésében, elment az iskolából. Márk magyarázza, hogy háromféle méret létezik a népi hegedűben, ő a legkisebbet kapta meg nagyszerű tanárától, először kölcsön, majd ajándékba. Most a közepesen játszik, de kinövi lassan, a szülők már keresik is a harmadikat, ami megegyezik a népi zenekarokból ismert prímások hegedűjével.

„Olyan huszáros kiállása van ennek a gyereknek!”, mondja Guba Judit, a Prelúdium igazgatónője, s fején találja a szöget. Márk jól tanul, imádja a történelmet, a hadtörténelem különösen érdekli, a két utolsó háború fegyvernemeiben meglehetősen jártas. Az országos Gróf Széchenyi István Emlékversenyen az 51 indulóból 4. helyezést ért el az alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola képviseletében Baljer Márk. Az iskolában is tart felkérésre előadásokat, jó tanuló, Mészáros-ösztöndíjas a Vál-völgyében. A Kempelen Farkas Gimnáziumba készül kadétnak, de fontolgatják a színművészeti középiskolai felvételit is, mert szépen énekel. Egyelőre népdalokat, de musical is lehet belőle…

A Prelúdium egyik helyszíne, állandó vendéglátó iskolája a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Versenynek, tavaly kimaradt a járvány miatt. Idén utolsó pillanatban sikerült megrendezni, de Márk tanára éppen elment, a felkészülés sebtiben történt. A Rókatánc, a Barátok és a Házasodik a tücsök volt repertoáron. Az új hegedűtanár, Lerner Júlia kísérte brácsán friss tanítványát, s Mészáros Mátyás szolfézstanár és zongorista bőgőn társult melléjük. Most gőzerővel készül Márk az évvégi koncertre, s kapott egy év gondolkodási időt az alcsútdobozi iskolában a továbbtanulásra is. Bármit választ, szülei mindenben mellette állnak. S a kadétot is szívesen hallgatjuk majd hegedülni!