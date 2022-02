Ha desszertről van szó, sokan nem csak fogyasztani, de elkészíteni is szeretik. Vannak bevált receptek, amiktől nehezen térünk el, de vannak olyan végtelen türelemmel és kreativitással megáldott alkotók is, akik folyton keresik az új ízek tökéletes kombinációját. Az édességek koronázatlan királya is új süteménnyel rukkolt elő, de mint közösségi médiás profilján bevallotta, a névválasztás már közel sem megy olyan könnyen neki. Új finomságához, a mandulalisztes piskótán málna-gránátalma-hibiszkusz bavarois költeményéhez keresi a legpasszolóbb fantázianevet. Te milyen nevet adnál neki? Most itt a lehetőség!