Egy jó játék tanít, nevel, gondolkodásra késztet, örömre fakaszt. Közösséget kovácsol. No, mindez a felnőttekre is ráfér, nemcsak a gyerekekre. Nem igaz? „Gyermekkorunkban mindannyian gyűjtögettünk apró tárgyakat, leveleket, kavicsokat séta közben a kertben vagy a parkban, amelyeket azután csillogó szemmel ajándékoztunk szüleinknek, nagyszüleinknek. Ezen a héten nagymamával indultok egy erdőszéli kirándulásra, hogy aztán ezeket a különleges kis tárgyakat a nagyi régi kredencén felhalmozva összeállítsátok saját gyűjteményeteket” Ez a szövegrész A Nagyi régi kredence című társasjáték leírásából való, amellyel a Tigris és Eufrátesz társasjátékklub szombati, a Királykút Emlékházban megtartott összejövetelén játszottak gyermeklelkű felnőttek.

Hosszú évek óta – több mint hét éve – működik már a Tigris és Eufrátesz klub, rendesen havonta egyszer gyűlnek össze, a nyári, illetve az adventi szünet változtat ezen olykor. Csatlakozni ér! Szabad a pálya, bárkit szívesen látnak az ingyenes alkalmakon. Érdemes figyelni a csoport közösségi oldalát, ott már előre leírják, hogy milyen játékokkal játszanak majd a következő alkalommal. Szívesen veszik az előzetes regisztrációt is. Legközelebb egyébként március 5-én indulnak újra körkörös útjukra a bábuk, pörögnek elő a dupla dobókockák. A helyszín még kérdéses, az oldalon majd hírt adnak róla idejében. A már említett A Nagyi kredence című társas mellett több másik is előkerült szombaton. Komoly, többórás stratégiai játékokkal is meccseltek a felek. Éppen emiatt, a hasonló játéknapokat két részre bontják a szervezők, 15 és 21 óra között családi a banzáj, utána pedig, éjfélig kifejezetten a felnőttek terepe mindig minden asztal. Gubisi Róbert szervező kétszer két csoportra osztotta lapunknak nyilatkozva a társasjátékokat.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Vannak a könnyebbek és rövidebbek, ezeket junior és senior játékosok akár együtt is játszhatják, mindenki örömére. S vannak a komplexebbek, amelyek hosszabbak, bonyolultabbak, amelyekhez nemcsak szerencse, de logika, jó reakció, stratégia is elkél. A másik felosztás alapján kompetitív és kooperatív társasokról beszélhetünk. Előbbi a vetélkedő, a versenyzésre buzdító játékok halmaza, ezek a győzelem érzését adják. Persze csak a győztesnek… Utóbbi halmaz játékai azonban inkább csapatjátékok, az adott társasban rejlő feladatot együtt kell megoldaniuk a játszóknak. Össze kell dolgozniuk, együtt kell működniük a sikerért.

Gubisi Róbert kedvencei éppen ezek, a kooperatív játékok, mert szociális érzékenységre nevelnek, egymás elfogadására bírják a résztvevőket. Nemcsak a Királykúton társasoztak szombaton. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban Miliás Dóra és Bíró Olivér várta a társasozó kedvű fiatalokat. Ez volt az első, a kezdő alkalom. Az úgynevezett Okoskodó programhoz tartozó kezdeményezés tehát folytatódik, aki részt vesz a Székesfehérvári Egyházmegye február 26-án, 17 és 22 óra között tartandó ifjúsági farsangján – ugyancsak a Szent István Művelődési Házban –, a számos program közül akár Dóráék társasozó foglalkozását is választhatja. – Ezek a játékok az elmélyült időtöltés mellett tanítanak, sőt bátran kijelenthetjük, nevelnek is.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A táblás játékokat egyre gyakrabban használják iskolákban oktatási célokra – ezt pedig egy harmadik szombati, február 19-i társasjáték-alkalmon hallottuk; a Hetedhét Játékmúzeum Réber-termében Sütheő László tartott játékos délutánt. Itt, mint olvashatták, az úgynevezett táblás játékok szerepeltek.

– Első gondolata mindenkinek az, hogy ezek a játékok a stratégiai gondolkodás, a logikai feladatok megoldása miatt elsősorban a matematikaórákon segítik a képzést. Pedig ennél színesebbek a lehetőségek! A játék során a gyermekek észrevétlenül sajátítják el a rendszerben gondolkodást, fejlődik a problémamegoldó képességük. Megtanulják elviselni a kudarcot, a siker reménye pedig új stratégiák kidolgozására sarkallja őket, ami növeli a küzdőképességüket, kitartásukat. A játék segít az önismeret fejlesztésében, és csoportfoglalkozásokon igazi közösségformáló eszköz lehet. Sütheő László saját füzetsorozatának legújabb, hetedik részét is bemutatta. Egy ősi palindrom játékról – a sator-négyzetről – szól az új kiadvány, amelynek címe A táblás játékok története. A palindrom a szójátékok egyik fajtája.