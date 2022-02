A zsűri által kiválasztott több mint 150 ételt mesterszakácsok és -cukrászok készítették el. Aki tehát a megadott hozzávalókkal és a leírás szerint készíti el az ételt, azt a végeredményt kapja, amit a recept „ígér”, a színes fénykép mutat. A kiadvány a terítéshez, az adott étel tálalásához, díszítéséhez is tanácsokkal szolgál.

Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, az album lektora hangsúlyozta, a beküldők kitettek magukért mind a receptek számát, mind az ételeket tekintve.

– Olyan finomságokat készíthettünk el, melyekre a kollégákkal együtt csak annyit mondhattunk, már értjük, miért is a családok kedvencei – emelte ki Prohászka Béla. Sok száz receptből kellett választania a zsűrinek, hogy melyek kerüljenek az albumba. Odafigyeltek arra is, ne legyenek ismétlődő ételek, és a magyar mellett nemzetközi kitekintést is adjon a könyv, új trendeket, úgynevezett mindenmentes ételeket is bemutassanak, népszerűsítsék az egészséges táplálkozást. Az előétel, leves, főétel, desszert tematika mentén halad a könyv, melynek különlegessége, hogy a grillsütőben és szabad tűzön készült finomságok jelentős számban szerepelnek.