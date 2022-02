„Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiunk sorsát” – ez a Pilinszky idézet vésetett a második világháború bombatalálatától leszakadt templomi harang mellett Székesfehérvár belvárosának háborús emlékművénél. Talán ezért is hívta ide a fehérváriakat csütörtökön este Cser-Palkovics András polgármester, hogy aki teheti, egy gyertyával vagy csak megjelenésével fejezze ki szolidaritását az orosz-ukrán háborús helyzet békés rendezése érdekében, sőt, ma már sajnos elmondható: ukrán áldozatai iránt. Merthogy mára halálos áldozatok is vannak, s ez az az aggodalom, ami az este megjelent ukrán emberek szeméből is sugárzott. „Éljen Ukrajna! Tisztelet a hősöknek!” – ukránul, e felkiáltással köszönték meg a részvételt a fehérváriaknak azok, akik itt élnek a városban és eljöttek gyertyát gyújtani. A polgármesterrel érkeztek többen is az elöljárók közül: Vargha Tamás és Törő Gábor országgyűlési képviselők, Mészáros Attila alpolgármester, valamint önkormányzati képviselők is mécsest helyeztek el a háborús krátert formázó Lugossy Mária alkotásnál.

– Nagyon szépen köszönöm, hogy sokan eljöttek, ez egy szép kifejezése a szolidaritásnak – mondta el a feolnak a polgármester, hozzátéve, hogy aki nem tudott eljönni, megteheti azt a következő napokban is.

Najgyenov Vlagyiszlav, Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke pedig azt mondta: – Szomorú a helyzet… Mindenki máshogy éli meg, aki tud, az átjön a határokon, de például az idősek nem tudnak elindulni. Reménykedünk, hogy megáll ez az egész és diplomáciai oldalon meg tudják állítani ezt a szörnyeteget, ezt a helyzetet – fejezte ki reményét a feol kérdésére az elnök, hozzátéve: ez a helyzet senkinek nem jó… – Már olyan régóta zajlik, hogy vannak, akik szinte megszokták. Mégis mindenki azon van, hogy ne élesítse ki az ellentéteket. Egy biztos: érzelmek nélkül senki nem tud erre az állapotra tekinteni. Köszönöm mindenkinek, aki együtt érez az ukrán néppel és köszönöm Székesfehérvárnak, Cser-Palkovics Andrásnak. Ő hívott fel ma először, hogy felajánlja a segítségét. De az az igazság, még azt sem tudjuk, miben lehetne segíteni. Pár nap múlva azonban kiderül, amikor a menekülő emberek elérkeznek a határhoz.