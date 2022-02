A magyar óceáni vitorlázó 2016. november 6-án indult útnak a vitorlázó Föld-kerülés Forma–1-ének számító világ körüli versenyen, és 93 napos küzdelem után érkezett célba. Székesfehérvár és Fejér megye díszpolgára, egy nagyszerű sportember 63 évesen a Föld ötödik megkerülésével akkor már sokadszorra bizonyította be, hogy soha nem szabad feladni az álmainkat. Hajója, a Spirit of Hungary 2017. február 8-án 11 óra 54 perckor érkezett meg Les Sables d’Olonne kikötőjének előterébe, a képzeletbeli célvonalhoz az Atlantióceánon. Nyolcadik helyezése minden várakozást felülmúlt, hiszen a huszonkilenc induló túlnyomó többsége előnyösebb körülmények között készülhetett fel a kihívásra.

Az ütközések és a drámai feladások sorozata azon a versenyen is megmutatta, hogy hiába a csúcstechnika, az óceánokon bármi megtörténhet. Nándor a hajót segítőivel a korábbiakhoz hasonlóan maga tervezte és építette, tehát úgy ismerte minden porcikáját, mint a tenyerét. A másik előnye pedig éppen az volt, amit sokan hátránynak véltek: a kora. Nem nagyon állíthatta olyan nehézség elé az óceán, ami meglepetésként érte, amilyennel nem találkozott még. Hiszen viharban többször borult, gázolta le tankhajó, tört árbóca, és már nem is számolja, hányszor ütközött valamilyen hallal vagy uszadékkal: megtörtént ez öt éve is.

Lélekben erős, a megpróbáltatásokat jól bírja, szakmai tudása pedig olyan hírnevet hozott neki, amely a Vendée Globe megbecsült hősei közé emelte és tartja köztük ma is. Menedzserként, tanácsadóként most is jár a kikötőkbe, két óceáni versenyzőt segít, ezért időnként elutazik Franciaországba ezt a feladatot teljesíteni. De számára ma már a velencei otthon, a család a legfontosabb, és a vállalkozás, a kikötőépítés. Jelenleg egy nagyszabású beruházás részeként a Fertő-tó partján épít világszínvonalú kikötőt: olyat, amely Európa bármely országának bármely vizén megállná a helyét.