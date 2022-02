Amikor szombat délután és este Zámolyon kinyitotta valaki a Csoóri Sándor Művelődési Ház ajtaját, hogy azon belépve vigadjon ő is, hangos gyermekkacagás és szépen szóló felcsíki vagy moldvai muzsika áradt ki a csendbe. Nagy nekiveselkedéssel űzték a telet a Kákics tagjai, Tárnok Ákos, Horváth Árpád és ifjabb Tárnok Ákos, a közreműködő zenészek, Tóth András „Totya” és Makai Zsolt, a gyerektáncházat farsangi mondókáival serkentő Baboth Dóra s mindenki más, az összes farsangi jelmezes és táncos.

Alakoskodó játékokkal is odaperzseltek a télnek. Bebújtak a kecske alá mind a gyerekek. – Régebben szokás volt az alakoskodásnak e formája is. Ezzel azt akartuk elérni, hogy a gyerekek megtapasztalják, régen a nép farsangkor a közvetlen környezetéből választott alakoskodó álöltözetet, nem máshonnan. Ez is izgalmas lehet – mondta el lapunknak Tárnok Ákos, a Kákics brácsása. A medvetáncoltatást is felidézték, fogócska formájában. A medve vagy a fogó mindig az a gyermek volt, akire ráadták a mérete miatt mókás kifordított bundát. Futás előtt vicsorogni illett.