Nem kell azon stresszelnünk, vajon minden ügyes-bajos dolgunkat eltudjuk-e intézni a nap folyamán, oda érünk-e nyitvatartási időben még a postára, és még sorolhatnánk. Az internet segítségével, a képernyőnkön való pár koppintás választ el minket manapság egy csekk feladásától, számla befizetésétől, egy csomag feladásától vagy épp átvételétől. Mindezt akkor és ott, amikor és ahol a számunkra legalkalmasabb. Az egyre szélesebb területet lefedő „szabadság” azonban nem csak a kényelmünk fokozásából ered. Bizony a koronavírus-járvány erre is rányomta bélyegét. Hogy milyen változásokat hozott magával a vásárlási és fogyasztási szokásokban, arról a Magyar Postánál érdeklődtünk.

Bár a postákon a mai napig a csekkbefizetés a leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás, az elmúlt két évben mégis csökkent a számuk. 2020-ban átlagosan 10%-kal, míg a tavalyi évben már csak 6-8%-os volt a lemorzsolódás.

Ezen számok után tagadhatatlanul jelenthető ki, hogy a pandémia mekkora és milyen hatással is volt a pénzügyekkel kapcsolatos szokásainkra is. Az elmúlt két évben többen váltottak online fizetésre. A Posta és a Díjnet iCsekk töretlen népszerűségnek örvend, az elmúlt 3 év alatt, közel hatszorosára nőtt a mobilappon valamint a partneri alkalmazásokon keresztüli csekkbefizetések száma. A tavalyi évben ez több, mint tízmillió darab befizetett csekket jelentett, közel 40%-kal nőtt a mobilappon keresztüli csekkbefizetési forgalom – tudtuk meg a Magyar Posta szóvivőjétől, Panulin Ildikótól. Nem csoda, hogy ebben a rendkívül kényes helyzetben felértékelődtek ezek a funkciók, hiszen másokkal való fizikai érintkezés nélkül, kényelmesen, az otthonunkból tudjuk intézni pénzügyeinket. Azonban a járvány nem csak ezen a területen érzékeltette életünkre gyakorolt hatását.

Már nem csak akkor „nyúlunk” az internethez, ha egy receptre szerettünk volna rákeresni, vagy egy kedves ismerősünkkel, rokonunkkal szerettünk volna videós beszélgetést folytatni. Vásárlási szokásaink is meglehetősen átalakultak, az online világában az élelmiszertől, a szerszámokon át, a gyermekjátékokig mindent beszerezhetünk, anélkül, hogy kitennénk a lábunkat otthonról. Valószínűleg ezen szolgáltatásokat olyanok is igénybe vették, akik korábban nem így vásároltak. Az elmúlt két évben például a postán is megnőtt a feldolgozott és kézbesített csomagok száma. Talán nem árulunk el nagy titkot, ha kijelentjük, továbbra is nagyon jellemző a házhozszállítás, viszont egyre közkedveltebb a „gomba módjára szaporodó”, különböző csomagautomaták igénybevétele is, hiszen így a feladó/vevő nincsen időkorláthoz kötve, kényelmesen intézheti egy adott küldemény feladását/átvételét, amikor csak számára alkalmas.

Közösségi platformunkat igénybe véve, megkérdeztük olvasóinkat, csomagfeladásnál/csomagátvételnél, milyen szolgáltatást szoktak igénybe venni? Három válaszlehetőség közül választhattak: 1. postai úton, 2. futárszolgálattal, 3. egyéb csomagautomaták. Köszönjük a több száz választ, amit Tőletek kaptunk, ezek alapján elmondható, hogy legtöbben a futárszolgálatot részesítitek előnyben.