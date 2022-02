Székesfehérvár polgármestere nem sokkal az esetet követően úgy döntött, a hasonló tragédiák elkerülésére a városban minden önkormányzati fenntartású iskolában, óvodában és bölcsődében is biztosítani fogják az életmentő injekciót. A bejelentést követően a megyében több önkormányzat is fontolóra vette a kérdést.

Lapunk a fehérvári mellett két olyan önkormányzatot keresett meg, amelyek szintén úgy döntöttek, beszerzik a szert. A fehérvári közgyűlés elé ma kerül a téma. Ha elfogadják a javaslatot, a város valamennyi székesfehérvári székhelyen és telephelyen működő gyermekjóléti, köznevelési és szakképző intézmény számára biztosítja az anafilaxiás sokk sürgősségi kezelésére alkalmas előretöltött injekciót. Ez összesen mintegy 130 helyszínt jelent. Az eredeti bejelentésben egyébként csak az óvodák és az iskolák szerepeltek, ám ezt követően a bölcsődékkel is egyeztettek, amelyek jelezték, szívesen élnének ők is a lehetőséggel – tudtuk meg Cser-Palkovics András polgármestertől, aki azt is hozzátette, Székesfehérvár nem feltétlenül Epipent vásárol, a beszerzést anafilaxiás sokk sürgősségi kezelésére alkalmas előretöltött injekcióra indítják.

Az Epipen egyébként egyáltalán nem olcsó, a 300 mikrogrammosnak és a kisebbeknek beadható Epipen juniornak is 15-18 ezer forint között mozog az ára. Ha lehet kapni. Szalai János Milán, Alap polgármestere azt mondja, a junior változat hiánycikk, májusra talán lesz. A község önkormányzata úgy döntött, nemcsak az általuk fenntartott óvodába, de a cecei iskola tagintézményeként a sárbogárdi tankerülethez tartozó általános iskolának is megvásárolják az injekciót. Erről a tankerülettel külön nem egyeztettek, csak az iskola igazgatójával beszéltek. A 300 mikrogrammos Epipen pedig már az iskolában van.

Érdekes, a kérdésben Móron sem vonták be az ottani iskolákat – köztük a gimnáziumot is – fenntartó Székesfehérvári Tankerületi Központot, sem pedig a katolikus egyházat. Ám Fenyves Péter polgármester azt mondja, az önkormányzati döntés a beszerzésről már megszületett, minden iskolába és óvodába juttatnak majd belőle, amint meglesz. A fehérvári önkormányzatnál azt is elmondták, mivel vényköteles az injekció, így csak egészségügyi szolgáltató szerezheti be. Székesfehérváron az önkormányzat saját intézménye, a Humán Szolgáltató Intézet lesz a program szakmai felelőse: az ő feladatuk, hogy gondoskodjanak a szavatossági idő lejárta után – ez egy év – vagy a szer felhasználását követően az újabb adag injekció beszerzéséről. A tervek szerint innentől kezdve folyamatosan biztosítják a kiválasztott gyógyszer elérhetőségét az érintett intézményekben. A programba való belépés természetesen nem kötelező, ez csak egy lehetőség, de azok, akik igénylik, tavasszal már kapnak az injekcióból.

Az injekció beadására a Mentőszolgálat szakembereivel közösen oktatást is szerveznek. Hogy minden pedagógus megkapja-e az oktatást Fehérváron, nem derült ki. Alapon viszont a polgármester örülne, ha az intézmények minden dolgozója részt venne az oktatáson, amelyet a háziorvos asszisztense tart majd. Úgy véli, az injekció beadása nem ördöngösség, hiszen csak egy gombot kell megnyomni rajta, mivel azonban nemcsak ételallergia, de rovarcsípés esetén is életet menthet, jó, ha mindenki tudja, hogyan kell azt beadni.

Két kérdés maradt a végére: vajon annyira egyértelműek az anafilaxiás sokk tünetei, hogy bárki biztosan felismeri azt, illetve előfordulhat- e, hogy ha mégsem allergiás rohamról van szó, de a pedagógus beadja a gyermeknek az injekciót, többet árt, mint használ? – Ideális esetben a pedagógusok is tudják, ha valamelyik gyermek allergiás, így, ha rosszul van, biztosan előbb eszükbe jut, hogy súlyos allergiás reakcióról lehet szó. Ilyenkor sem árt azonban tudni, pontosan milyen tünetek léphetnek fel. Ha pedig az érintettről nem ismert, hogy allergiás, még nehezebb dolga van egy laikusnak. Ezért mindenképpen fontos, hogy az intézményekben kapjanak oktatást a dolgozók – mondta Bauer Zita gyermek-tüdőgyógyász, aki hozzátette, az injekció beadását is tanítani kell, mert ugyan egy előre töltött úgynevezett tollról van szó, mégsem mindegy, hogyan és hová böki az ember. A doktornő szerint abban az esetben, ha rosszul ítélik meg a gyermek állapotát, de mégis beadják neki az injekciót, az nem lesz végzetes, de mivel gyakorlatilag adrenalint kap, a szívét biztosan megpörgeti. – A legjobb megoldás, ha baj esetén mentőt hívnak. Ha a diszpécsernek a telefonáló pontosan leírja a tüneteket, meg tudják mondani, beadják-e a gyereknek az injekciót, vagy ne – javasolta a gyermekgyógyász.

Nyitott kérdések így is maradtak. Bár a gyógyszerhez mellékelt leírásban az szerepel, hogy allergiás vészhelyzetben az Epipen használatának nincsen ismert ellenjavallata, ha mégsem allergiás rohamról van szó, vannak olyan betegségek és állapotok, amelyek kockázatot jelentenek. Arra a kérdésünkre azonban, hogy kié a felelősség, ha mégis gond adódik a szer beadásából, senki nem válaszolt.