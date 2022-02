A beöltözés egy olyan móka, amiben gyermek és felnőtt egyaránt részt vesz. A lehetőségek tárháza pedig, hasonlóan univerzumunkhoz, végtelen. Sajnálatos módon, az elmúlt 2 évben több iskolai és céges rendezvény is elmaradt a koronavírus-járvány miatt, amit bizony a jelmezkölcsönzők is megéreztek. Boros Beáta, egy fehérvári kölcsönző tulajdonosa azonban reménnyel telve tekint a jövőre, napról-napra egyre többen jelentkeznek be ugyanis a belvárosi üzletbe, hogy jelmezt foglalhassanak maguknak.

Az emberek beöltözési vágyát mi sem tükrözi jobban, minthogy a jelmezek iránti legkeresettebb időszak már halloweenkor elkezdődik, s egészen a tavasz kezdetéig el is tart. Míg a kelta ünnep az ijesztő figurákról szól, addig decemberben a mindenki által szeretett nagyszakállú kerül előtérbe. Farsang előtt pedig ott van még a szilveszter, amikor szívesen repülnek vissza az időben 100 évet a szórakozni vágyók, s tapasztalják meg a charlestone pörgős világát. Ez utóbbi egyébként tagadhatatlanul örökzöld, Beátától megtudtuk, hogy nem egy céges rendezvénynek volt már a tematikája, amire az üzletükben kerestek jelmezt. Az idei év „slágere”, azonban még őket is meglepte.

A szuperhősök mellett az ikonikus főgonosz sem maradhat el Forrás: Fodor Tímea / feol.hu

A különböző streaming szolgáltatóknak is sikerült a kezük alá dolgoznia a jelmezkölcsönzőknek, hiszen legjobban futott sorozataik rajongói már alig várják, hogy kedvenceik bőrébe bújhassanak. Nem árulunk egy nagy titkot azzal, hogy az idei időszak favoritjai között ugyanúgy ott van A nagy pénzrablás, mint a Nyerd meg az életed is.

Az újdonságok mellett természetesen olyan örök kedvencekről sem kell port törölni, mint Pókember, Vasember, illetve lányok tekintetében, bármelyik Disney hercegnő. Hatalmas népszerűségnek örvend a mai napig Harley Quinn, de a kissé ijesztő bohóc jelmez is, az AZ című filmből. Igen nagy a kereslet továbbá a mindennapi hősökre, a gyermekek sose unják meg, hogy tűzoltónak, vagy rendőrnek öltözzenek be. Ahogy azonban fentebb említettük, egy valami még is meglepte Beátáékat.

Idén farsangkor komoly érdeklődés övezi a halloweeni jelmezeket. Bizony, jól olvassák. Sok gyermek szeretne boszorkány, vagy épp csontváz maskarát magára ölteni.

Kínálatban a felnőttek sem élhetnek panasszal. Kelendőek a vicces, illetve barokk stílusú, páros jelmezek. Nemrégiben például egy hetven pluszos pár döntött egy női charlestone, illetve egy férfi Al Capone jelmez mellett.

Ottjártunkkor pedig egy aranyos kislány választott magának éppen egy hercegnős darabot. Amint megpillantotta magát a ruhában, őszinte és hatalmas mosoly kerekedett az orcáján. – Ezért éri meg ezzel foglalkozni – jegyezte meg Beáta.