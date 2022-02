–Sokan csak egy gombnyomásnak hiszik, de ez ennél jóval több! Mindennek harmonizálnia kell: a beállításnak, az összhangnak, a színeknek és a fényeknek. Amikor ez összeáll néhány milliszekundumra, akkor valami csoda születhet belőle – kezdte beszélgetésünket Kortyis Dávid, akinek a legfontosabb az, hogy bemutasson az embereknek valami olyan benyomást, amit akkor, az adott szituációban érzett. Martonvásáriként fontosnak érzi, hogy a körülöttünk lévő épített és természeti értékeket láttassa a fotóin, mindezt úgy, hogy valamilyen érzést váltson ki. Néhány éve pedig már egy pár legboldogabb eseményeire is elhívják.

– Sokáig kerestem, miben lehetnék jó a fotózás terén. Lenyűgöznek az évszakok, főleg az őszi színek, vagy éppen a vihar, amely a természet háborgását mutatja be, de talán ami leginkább közel áll hozzám, az az esküvőfotózás. Úgy érzem, abban tudom leginkább önmagamat megvalósítani! Sokszor néha úgy érzem, talán túlságosan elhivatott is vagyok, de ez csak jó hatással van az elkészült képekre. Régebben úgy gondoltam, minél többet szerkesztek egy képen, annál jobb lesz. De ma már nem így gondolom: szeretem meghagyni az arcát, a természetes mondanivalóját egy-egy képnek. Nem is olyan régen a köztévé időjárás-jelentésében is megjelent az egyik képe, amely a szánkózás örömteli életérzését mutatta be, de a város közösségi oldalára is rendszeresen felkerülnek alkotásai. Legutóbb például, a hétvégén közzétett, rózsaszín fényben pompázó Brunszvik-kastély és a Szent Anna-plébániatemplom, amely a Magyarországról május 6-án induló Giro d’Italia világversenyre hívta fel a figyelmet.

– Hogy melyik a kedvenc képem? – reagál beszélgetésünk végén az örök és talán kissé banális kérdésre. – Nehéz körül írni, mert minden képbe beleszeret az ember valamiért.