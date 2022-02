Ha pedig már valaki jelentkezett és a fotózásra készülődik, ahol ragyogó bőrrel szeretne kamerák elé állni, akkor az alábbi tanácsok rendkívül hasznosak lehetnek számára, amelyet Pap Gréta, fehérvári kozmetikus osztott meg velünk.

- A szépségszakmában elengedhetetlen a szép, tiszta és ragyogó megjelenés. Ahhoz, hogy bőrünk szép és kiegyensúlyozott legyen, a legfontosabb a kellő hidratáltság kívül és belül. Napi 3 liter víz fogyasztása elengedhetetlen. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk víz, akárhová megyünk. Minden fotózás, bemutató és fellépés mellett megoldható a megfelelő hidratáltság csak figyelni kell rá! Kerülendő káros szokások, ételek és italok: zsíros ételek, feldolgozott élelmiszerek, cukros italok (üdítők, energiaitalok, nagy mennyiségű és sűrűn fogyasztott alkohol és kávé). Válasszunk tiszta és antioxidánsokban gazdag ételeket és italokat mint pl: a matcha (kávé helyett), fogyasszunk több rostban gazdag ételt.

- Ahhoz, hogy bőrünk egészségesen ragyogjon a legfontosabb vitamin a B vitamin. Ez a vitamin a leghasznosabb tápanyaga a bőrünknek. Segíti a mikrokeringést a bőr rétegeiben, ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy a bőr anyagcseréje megfelelően működjön. A napi rutinunk részeként nagyon fontos beiktatni egy jó minőségű B vitamin komplex készítményt. A B vitaminok megtalálhatóak rengeteg zöldségben és gyümölcsben mint például a karfiol, zeller, banán, paradicsom, eper, gombák, spenót, spárga, tengeri zöldségek és halak.

- Elengedhetetlen a napi arctisztítás reggel és este is. Nincs olyan, hogy kihagyom, mert nem volt rajtam smink, vagy túl fáradt vagyok. Ha nem is csinálunk mást, mert fáradtan esünk haza vagy betegek vagyunk, és otthon fekszünk akkor is mossunk arcot. A bőrünk ki van téve mindennek (smink, időjárás, nem mindig megfelelő alvás, és a rendszertelen étkezés). Fontos, hogy arcunkat jól tisztítsuk meg minden nap, amihez használhatunk egy, vagy több bázisú lemosót is. Figyeljünk rá, hogy tisztítás során bő vízzel maradéktalanul távolítsunk el minden szennyeződést és kozmetikumot is, mint például a micellás arctisztítót is mossuk le, és ne csak vattakoronggal dörzsöljük át az arcunkat.

- A bőrünk az ékszerünk bánjunk vele szépen és finoman! Hidratáljuk a tisztítás után vitaminszérumokkal és krémmel is. Ahogyan belülről úgy a bőrünknek kívülről és szüksége van antioxidánsokra. A legfontosabb és elengedhetetlen lépés a bőrápolásban az arctisztítás után, hogy MINDIG használjunk fényvédőt! Igen, még akkor is ha esik és fúj és nem látjuk a napot. Az UV sugárzás mindig éri a bőrünket. Figyeljünk a fényvédő kiválasztásakor, hogy kékfény szűrővel is rendelkezzen, mert bizonyítottan átlagosan a fél napunkat valamilyen képernyő előtt töltjük, és a bőrünket ez épp úgy megviseli, mintha napozókrém nélkül mennénk ki napozni!

Lépj ki a rivaldafénybe, legyél te 2022 Tündérszépe!

Immár negyedik alkalommal indította útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre már december közepe óta jelentkezhetnek a 18-29 év közötti hölgyek.

Jelentkezz most és legyél Te a 2022-es Tündérszépek győztese!

És hogy kiből lehet az ország Tündérszépe?

Erről Kárpáti Rebeka, a Tündérszépek háziasszonya – aki mentorként segíti majd a jelentkezőket –, és Molnár Irina, a Mediaworks Hungary Zrt. lapigazgatója beszéltek a TV2 Mokka című műsorában.