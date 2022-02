Az MCC – Mathias Corvinus Collegium – Középiskolás programja még 2002-ben indult, melyben Kárpát-medence-­ szerte kínál távoktatáson és szombati foglalkozásokon alapuló ingyenes képzést a középiskoláknak. A program célja, hogy bővítse a már meglévő középiskolai ismereteket, segítse a pályaválasztást és a továbbtanulást. Kurzusaikat és foglalkozásaikat úgy állítják össze, hogy olyan témákra és készségekre irányuljanak, melyek nem kapnak elég figyelmet a középiskolai évek alatt. Az oktatás mellett a diákoknak lehetőségük van téli, illetve nyári táborokba is menni, ami által akár barátságok is szövődhetnek.

No de milyen élményekről mesélt nekünk Bogi? A tizenegyedikes lány nagyon feszített tempót diktál, ami a tanulást és az iskolát illeti. Nem volt túl sok ideje, de azért még így is tudtunk egy jót beszélgetni. Honnan jött az ötlet, hogy szeretnél az MCC középiskolásoknak szóló programjába csatlakozni? Kérdeztem tőle, mire ő azt felelte, hogy az elején eléggé ódzkodott a csatlakozástól.

– Körülbelül egy éve vagyok a KP – Középiskolás program – tagja, amiről még édesanyám olvasott az interneten. Eleinte kissé tartottam tőle, nem voltam egyáltalán érdeklődő vagy motivált iránta. Majd, amikor részt vettem az első közösségi programon, Révfülöpön, akkor meggyőztem magam, hogy szeretnék ehhez a közösségez tartozni. Előtte csak online kurzusokat vettem fel, így szinte semmilyen személyes kapcsolatom – a révfülöpi találkozóig – nem alakult ki. Itt a fehérváriak mellett voltak Veszprémből és Szegedről is diákok – emlékszik vissza Bogi. Ami az online kurzusokat illeti, eddig akadémiai írást, jogot, társadalmi tanulmányokat és íráskészséget vett fel. Összesen tíz témakörben tartanak ilyen e-learning-órákat, melyből négy felvétele már igen sok pluszenergiát igényel a fiatal lány részéről. Ez már csak azért is számít nagy dolognak, mert neki is ugyanúgy, akárcsak diáktársainak, hétfőtől péntekig délután háromig tan­órái vannak. – Ezek a kurzusok betekintést adnak az egyetemi életbe, olyan ismereteket szerezhetünk, melyekből könnyen előnyünk származhat. A legjobb benne, hogy a mi, középiskolás szintünkön tárja elénk a tananyagot, így nem érzi magát úgy az ember, mintha idegen nyelven beszélnének hozzá – meséli a fiatal lány. Hozzáteszi: – A másik dolog, ami miatt megéri, hogy a program tagja lehetek, azok a barátok. Egy-egy ilyen találkozás vagy tábor alkalmával olyan foglalkozásokat állítanak össze a szervezők, ami közösségépítő. Én is már megtaláltam azokat a diákokat, akikkel megértetem magam és egy az érdeklődési körünk – mondja, majd szót ejtett a múlt hétvégén rendezett háromnapos budapesti kirándulásukról. Péntektől vasárnapig élvezhették a főváros biztosította lehetőségeket. A tanulással és oktatással kapcsolatos tevékenységeken túl a szórakozás sem maradhatott el. Ellátogattak a Városligeti Műjégpályára, szabadulószobába, lézerharcozni és Magyar Zene Házába is betértek, ahol megtekintették az épp aktuális kiállítást. Az alapvetően online oktatást előnyben részesítő KP hamar kinőtte magát. Így a már addig ismert e-learning-tanórák mellett személyes találkozókat, készségfejlesztő napokat és táborokat is szerveztek. A diákok, élő példa erre Bogi is, ez utóbbiakat szeretik a legjobban. Sőt sokukban ezek ébresztették fel a lelkesedést és a motivációt, hogy folytassák. Ezt igazolja az is, amikor mutatott néhány képet az elmúlt hétvégéjükről. Valószínűleg éppen egy kollégium épületében lehettek – ez volt ugyanis a három napra a szállásuk –, amikor készült a kép. Semmi különöset nem csináltak, csak jókedvűen, nevetgélve beszélgettek. Kérdeztük, mikor lesz a következő hasonló összejövetel, de még nem tudta megmondani.

A KP-ban jelenleg több mint 2000 diák vesz részt. Itthon 12 nagyvárosban van már székhelye, köztük Székesfehérváron is. DB

A diákoknak lehetőségük van táborokba is menni, ahol mély barátságok is szövődhetnek

Akadémiai írást, jogot, társadalmi tanulmányokat és íráskészséget vett fel

Kollégiumi életkép a legutóbbi budapesti kirándulásról

