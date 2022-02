Villámgyorsan, szinte szemmel látható sebességgel bújnak ki a földből a zöld levelecskék, s dugják ki fejüket a hóvirágok az alcsúti parkban, vagyis arborétumban – mondja Halász Antal, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága Vértes-Mezőföldi tájegység osztályvezetője. Nem botanikus, teszi hozzá, biológia-földrajz szakos tanár, egyébiránt a honi hóvirágok szerelmese és szakértője, s mivel védett növényekről beszélünk, ő még „főállású csőszként” is aposztrofálja magát, Általában őrzik-védik a hangsúlyozottan védett hóvirágokat, de a természetkedvelő és -szerető emberek maguk sem bántják e különleges növényt. Legálisan lehet vásárolni dísznövény kertészetekben és a kertészeti boltokban többféle hóvirágot, s ha ők jól érzik magukat, szaporodnak magról és gumóosztással is a kedves növények. Ne ássuk ki az erdőkből őket, mert az bűncselekmény, s nem mellesleg lelketlenség is… Ne háborítsuk őket az élőhelyükön.

A hóvirágnál is előbb bontja sárga szirmait a téltemető, a geofitron első tagja, az is védett, de rokonfajai szintén kaphatóak üzletekben. A téltemető már három hete felbukkant patakpartokon, az alcsúti arborétumban is a vizes helyeken, s foltokban fehérlik a hóvirág. A legszebbek majd március közepén nyílnak, a 19. században telepítették be József nádor és kertészei Olaszországból, Görögországból, s hoztak töveket a Kaukázusból, a Krímből, Törökország déli részéről. Az utóbbi helyről származó Pompás hóvirág nálunk is kinyílik decemberben, ez nem rendkívüli eset. A Levantei hóvirág az egyik legszebb, az európai botanikuskertekben is a legritkább. Halász Antal tudja a legendát: a téltemetők a kolostorkertekből szöktek ki, a krími hóvirág pedig kiszökött a kertekből a hazai természetbe...

Alcsúton hét hóvirágfaj huszonnégy változata él, s ezek első pillantásra egyformák, de nem. Van, amelyiknek három külső nagy szirma hófehér, belül a háromnak azonban sárga a sziromcsúcsa. Van nagyfejű és szélesebb levelű, s van kardlevelű, kisebb, kerekfejű virág. Halász Antal otthonának ablakában hét hóvirágfaj nyílik, a három és fél éves Viktória unokája már meg tudja különböztetni őket, két és fél éves András öccse pedig tanulgatja. Pár napja született meg Antal harmadik kisunokája, Katalin, most a családi örömben neki nyílnak lelkesen a hóvirágok a párkányon.