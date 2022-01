Az USA-ban a New York-i New Standard Institute terjesztett elő új jogszabályt, aminek értelmében kötelező lenne bizonyos márkáknak közzétenni, mennyi üvegházhatású gázt bocsájtanak ki, mennyi energiát, vizet és milyen anyagokat használnak fel a gyártás során. A jogszabály szükség esetén felelősségre is vonná a nagy divatcégeket – minden olyan márkát, amely nem tartja be a törvényt, éves bevételének két százalékára büntetné.

Idén az Európai Unió is készül bevezetni egy, a kellő gondosságról, a környezetbarát tervezésről és a termékcímkézésről szóló jogszabálytervezetet, ami a divatipari cégeket is érintené. Az egyik fő probléma, amelyre a javaslatok kiterjednének, a textilhulladék mennyiségének csökkentése, ami a becslések szerint évente 92 millió tonnát tesz ki világszerte. Bizonyos országokban már most is felelőssé teszik a vállalatokat a textilek begyűjtéséért és újrahasznosításáért.