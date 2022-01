Antónia az első fecskék közé tartozik, akik a győri Széchenyi István Egyetemen védőnői diplomát szereznek majd, hiszen a képzés első évfolyama idén indult útjára. Bár egy rövid ideig a pécsi védőnői képzés is szóba került a lehetséges tervei között, végül több okból is Győr lett a befutó.

- Másokat talán gondolkodásra késztetne, hogy egy újonnan indult képzésen nincs kitaposott út előttük, engem azonban kifejezetten vonzott; izgalmasnak találom, hogy velünk együtt alakul rugalmasan a szak. Emellett a város is vonzott, és nem is csalódtam, mert Győr pezsgő, élhető hely, hamar az otthonommá vált - mondja a fiatal védőnőhallgató. Antónia hatalmas lelkesedéssel vetette bele magát az egyetemi tanulmányaiba, annak ellenére, hogy nem volt könnyű a döntés, hogy két szenvedélye, a zene és az egészségügy közül melyik irányba induljon. Az egészségügy mindig vonzotta, de a szülészetnél vagy az ápolásnál "családbarátabb" munkáról álmodott, a gyerekekkel pedig mindig könnyen megtalálta a hangot. Annak pedig külön örül, hogy a Széchenyi István Egyetemen gyakorlatias képzést kap, így már az első évben kipróbálhatja magát "élesben" is.

- Gyakorló szülésznőktől, ápolóktól hallgattunk előadásokat a győri kórházban, egy általunk választott védőnő mellett pedig a gyakorlati munkában is részt vehettünk; én az egykori iskolavédőnőm mellett segédkeztem egy évközi szűrésben. A jó értelemben véve bedobtak minket a mély vízbe, és szerintem nagyon hasznos, hogy itt, a győri egyetemen már a képzés elején belekóstolhatunk abba, miről is szól ez a szakma - meséli csillogó szemmel Antónia. Annak ellenére, hogy nem könnyű tárgyak, az anatómiát, élettant tanulja a legszívesebben, a legérdekesebbnek pedig talán a pszichológiát tartja, hiszen kit ne érdekelne, hogy működik az emberi elme és a viselkedés?! Na meg a védőnői módszertant, amelyet tudomása szerint más hasonló képzéseken az első évben nem is oktatnak.

- Én nagyon örülök, hogy már most találkozunk vele, hiszen az itt tanultak készítenek fel arra, mit és hogyan csináljunk majd a gyakorlatban. Már most szó esett róla például, hogyan találjuk meg a hangot a kismamákkal, hiszen mindegyikük más és más, vagy hogy mennyire fontos, hogy egészségügyi, technikai, jogi téren egyaránt naprakészek legyünk - meséli Antónia. Az elsőéves egyetemistának már most izgalmas tervei vannak: a jövőben szeretné öszszekapcsolni leendő munkáját, tudását másik szenvedélyével, a zenével. Gyerekkora óta citerázik, s az érettségi előtt egy érdekes projektben is részt vett: a nádasdladányi óvodában zenélt a kisgyerekeknek.

- Az egy hét alatt, amit ott töltöttem, megtapasztaltam, hogy hat az élőzene a gyerekekre. Volt olyan kisfiú, aki nagyon zárkózott volt, de a zene hatására megnyílt, s több anyuka is mesélte, hogy a gyermekük otthon "citerásat" játszik, vagy a tőlem tanult dalokat énekli. Szeretnék majd zeneterápiát is tanulni, hogy még több gyereknek mutathassam meg a zene varázsát - mondja.