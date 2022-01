Bármikor is áll neki futni az ember, ha a természetben teszi, és nem a négy fal között a futópadon, akkor arra fel kell készülni. Gyakorlat teszi a mestert, mégis a téli futás alkalmával még a legelhivatottabb, leggyakorlottabb futóknak is fokozottan oda kell figyelniük az egészségükre. Múlt hét végén is sok futó jelent meg a Sóstó természetvédelmi területén, hogy tiszta levegőt szívva, a természet lágy ölén és kicsit a nyüzsgéstől távol mozoghassanak kicsit.

Az öltözék az egyik legfontosabb eleme ilyenkor a komfortos mozgásnak: a lényeg, hogy ne öltözzön túl az ember, különben tíz perc futás után már melege lesz a többrétegű vagy éppen thermoruhában a sportolónak. A tapasztaltak szerint ilyenkor úgy kell felöltözni, mintha 10 fokkal melegebb lenne. A test ugyanis perceken belül megtermeli azt a hőt, mely jótékonyan öleli körbe a futás ideje alatt – feltéve, ha olyan ruhában van az ember, mely ugyan kellően szellőzik, mégis tartja a meleget.

Ez ugyanis a másik lényeges szempont: ha ezeknek a feltételeknek megfelel a sportviselet anyaga, abból elég egy réteg is. A futócipő felső anyaga ne legyen hálós, teljesen áteresztő a mínuszok idején, mert alulról a legkönnyebb felfázni. A fázós futók jól teszik, ha vékony, akár ujjánál vágott kesztyűt is viselnek, ez tovább növeli a komfortot. A fül védelmére is fokozottan ügyelni kell: a vékony sapka azonban elég, ami inkább legyen rugalmas szállal kevert pamut, mint kötött. De van, akinek elég a fülmelegítő pánt is. Ne feledjük otthon a zsebkendőt, arra ilyen időben biztosan szükség lesz. A többi felszerelés pedig már egyéni szokás kérdése.

A téli futás során érdemes arra is figyelni, hogy a torok ne fázzon meg. A megfelelő légzéstechnika mellett erre nem sok esély van, de segíthetünk azzal is, ha könnyű sállal vagy magasított pulóvergallérral egészítjük ki a felszerelésünket.