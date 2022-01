Az első lencséket üvegből készítették, míg manapság már műanyagból gyártják őket. Eredetileg a szemről készült lenyomat alapján formálták meg, míg napjainkban megmérik a szaruhártya görbületét, s ennek alapján a kereskedelemben kapható választékból megrendelve a lencse tökéletesen illeszkedik a szaruhártyát borító könnyfilmre. A régi kemény mellett létezik félkemény és lágy lencse is, ami bizonyos szempontokból praktikusabb, többek között jobban szellőzik, ami a szem egészsége miatt fontos. Van egyfókuszú, de létezik bi- és multifokális kivitel is.

– Azt, hogy ki tud kontakt- lencsét hordani, vizsgálattal nem lehet előre, teljes biztonsággal megállapítani, vagyis a puding próbája itt is az evés. Általánosságban véve elmondható, hogy akinek száraz a szeme, nem tudja viselni, mert nincs elég könnye. A kontakt- lencse ugyanis nem magára a szemre fekszik fel, hanem egy hajszálvékony könnyfilmen úszik – magyarázta a doktornő. A száraz szem ma népbetegségnek számít, szinte mindenkit érint a tizenévesektől az idősekig. Ez is a modern élet következménye: a szemnek árt a légkondicionáló használata, a légszennyezés, a számítógép és a telefon kék fénye, sőt egyes gyógyszerek is. Ezek együttes hatása miatt nincs „rendes” – elegendő mennyiségű és minőségű – könnyünk.

Nem ajánlott a kontaktlencse továbbá a szemhéjszél betegsége, a szaruhártya érzéketlensége, szemhéjzáródási rendellenesség esetén sem, és azoknak, akik nem tudják biztonságosan behelyezni és eltávolítani. Erre persze megtanítják az embert az optikában az első alkalommal, de az is kiderülhet, hogy otthon, egyedül nem vagyunk képesek rá.

– Lehetőség szerint minél kevesebbet hordjuk a kontaktlencsét! Mivel a szaruhártyán nincsenek erek, ezért részben a szemfolyadékból, másrészt a levegő oxigénjéből táplálkozik. A mai modern lencsék ugyan „lélegeznek”, de a lencse mégiscsak gátolja a szem oxigénellátását. Ráadásul a levegőből rárakódik a szennyeződés is – mondta Láng Judit, aki egyúttal felhívta a figyelmet a kontaktlencse tisztításának, fertőtlenítésének és megfelelő tárolásának fontosságára is. A ma kapható többfunkciós oldatokkal egy lépésben végezhetjük el az ápolást, de ne feledjük, bármennyire is szembarátak ezek, mégiscsak vegyszerek. Az oldatok használata elkerülhető, ha naponta eldobható lencsét választunk. Tegyük hozzá azt is, hogy a kontaktlencse-viselésnek – leszámítva a szaruhártyán lévő heget vagy sebet, illetve azt az esetet, amikor a két szem között három dioptriánál nagyobb a különbség – nincs orvosi indoka.

Behelyezés előtt érdemes műkönnyet cseppenteni a szembe, sőt akár a lencsére is. Hölgyeknek sminkelés előtt, illetve este a sminkeltávolítás után javasolt a lencsék be-, illetve kivétele, így elkerülhető a különböző krémek, olajok, festékszemcsék felrakódása a kontaktlencsére. Külön figyelmet igényel a hajlakk használata is. Mivel a lencse közvetlenül hozzáér a szemhez, több komplikációt, gyulladásos betegséget okozhat és tarthat fenn, ezért fontos, hogy csak tiszta kézzel nyúljunk a lencséhez!

Lehetőség szerint kézmosás után papírtörlővel töröljünk kezet, és már ne nyúljunk semmihez. Ha mégis panaszunk van – ébredéskor csipás szem, homályos látás, szemszúrás, égő érzés, könnyezés –, a kontaktlencsét nem szabad betenni. Ha napközben érezzük ezeket, azonnal ki kell venni, és ellenőrizni kell a lencse épségét, tisztaságát. Néha csak illesztési hiba, véletlen kifordulás okoz átmeneti tüneteket. Ilyenkor öblítést, tisztítást, fertőtlenítést követően a lencse ismét beilleszthető. Ha a panaszok továbbra is fennállnak, azonnal keressenek fel szakorvost! Talán kevesen tudják, de az „sztk”-ban minden hétköznap munkaidőben van sürgősségi szemészeti rendelés, ahová értelemszerűen nem kell előre időpontot kérni. Ha viszont kiderül, hogy valamilyen fertőzés áll a háttérben, a kontaktlencsét, a lencsetartót és az ápolófolyadékot is le kell cserélni, hogy elkerüljük a visszafertőzést. A fertőzés ideje alatt pedig kerüljük a kontaktlencsét!

– A használati idők betartása is fontos – a lencséket, a tokot és a folyadékot is csak egy hónapig lehet használni! Ez ugyan nem túl gazdaságos, ha nem hordunk kontaktlencsét mindennap, csak mondjuk havonta néhány alkalommal, de nem éri meg kockáztatni. Bizonyára van olyan is, aki úgy tapasztalta, ettől hosszabb használat alatt sem volt semmi baja. De jó, ha tudják, vannak baktériumok, amelyek a szembe kerülve képesek kilyukasztani a szaruhártyát, és ha be is gyógyul, a heg örökre megmarad, ami hátrányosan befolyásolja a látást – mondta a doktornő, aki zárásként hozzátette, tapasztalatok szerint 15-20 év után a szem nem viseli tovább a kontaktlencsét, és allergiás reakciót vált ki az idegen tárggyal szemben.