A köszvény az ízületi gyulladás azon formája, amit rohamokban jelentkező fájdalom, duzzanat, kipirosodás, ízületi nyomásérzékenység jellemez, és amelyet a szervezet magas húgysavszintje okoz. A megemelkedett purinszint nem minden esetben vezet köszvényhez, de a köszvény mögött minden esetben magas húgysavszint áll. A köszvényes roham borzasztóan fájdalmas, először klasszikusan a nagylábujjakon szokott jelentkezni. Ilyenkor az érintettek ujja annyira érzékeny, hogy még a takaró érintését sem viseli el. A nagylábujj nemcsak fáj, de duzzadtabb, melegebb és pirosabb is. Emellett megjelenhet boka- és térdízületi gyulladás, ami szintén fájdalmas, de nem annyira heveny.

Magyarországon nem túl gyakran előforduló betegség, de akit érint, az nyilván szenved tőle. Szerencsére jól kezelhető, mind a köszvényes rohamok, mind a hosszú távú szövődmények (köszvényes csomók, ízületi torzulások) megelőzhetők. Ennek egyik formája az úgynevezett purindiéta. A purin a húgysavszármazékok kiindulási vegyülete, vagyis köszvényben mindenképpen kerülni kell, de legalábbis minél jobban csökkenteni a szervezetbe vitt purin mennyiségét. Mire kell hát figyelni?

– A diéta lényege, hogy fehérjében és purinban szegény ételeket tartalmaz, azaz első körben a húsfogyasztást kell csökkenteni, az állati eredetű fehérjék helyett a növényi eredetűeket kell előnyben részesíteni. Régen nem véletlenül volt főként az uraknál kialakuló betegség a köszvény, ők voltak ugyanis azok, akik nagy mennyiségben fogyasztottak zsíros ételeket és húsokat, kiváltképp vadhúst, amit aztán alkohollal öblítettek le – az más kérdés, hogy a középkorban nem mindig volt tanácsos vizet fogyasztani. Míg a húsoknak magas a purintartalma, addig az alkohol gátolja a vese húgysavkiválasztását, így nem tudnak távozni a köszvényt kiváltó káros anyagok – vágott a témába Mészárosné Jaskó Enikő dietetikus.

Purintartalmuknak megfelelően az élelmiszereket négy nagy csoportra osztják. Az 1-es csoportba tartoznak a szabadon fogyasztható, gyakorlatilag purinmentesnek tekinthető azon zöldségek, gyümölcsök, gabonatermékek, zsírszegény tej és tejtermékek, valamint a tojás (zsírmentesen készítve), amelyek 100 grammjában 0–15 milligramm purin található. A péksütemények esetében kerülendők a magas zsír- és cukor­- tartalmú péksütemények, így például a croissant, a kakaós csiga, vagy a tepertős pogácsa.

A 2-es csoportba tartoznak a közepes purintartalmú (40–75 mg/100 g) zöldségek és egyéb élelmiszerek, mint a zöldborsó, karfiol, brokkoli, zöldbab, paraj, rizs, tofu, gabonapelyhek, angolna, lepényhal, sonkafélék, kakaópor. A következő csoportba sorolják a magas purintartalmú élelmiszereket (75–150 mg/100 g). Ebben találhatók a hüvelyesek (bab, borsó, lencse, spárga), a tengeri és édesvízi halak (fentebb a két kivétel), valamint a húsok nagy része. A vadhúsok, a belsőségek és az olajos halak tartalmazzák a legtöbb purint. A belsőségekben akár 800–1200 mg is lehet, az olajos halak purintartalma pedig elérheti az 5 ezer milligrammot is.

Köszvény esetén a purin étkezéssel bevitt napi mennyisége nem lehet több 100–200 mg-nál. A purinszint csökkentése mellett javasolt a napi folyadékbevitel megemelése, hogy a vesét minél jobban „átmossuk”. A napi folyadék minimum 2 liter legyen, mely állhat csapvízből, szénsavmentes ásványvízből, cukrozatlan teákból. Kiváló purinürítőként hatnak az alkalikus, azaz lúgos gyógyvizek, amelyek beszerezhetők gyógyszertárból, drogériából, sőt ma már a szupermarketekből is.

A purindiéta étrendjében nem szerepelhet húsleves, erőleves sem, mivel azokba a húst belefőzzük, ezzel gyakorlatilag erős purinkoncentrátumot hozunk létre. A nyersanyagok előfőzésével, majd a főzővíz leöntésével, illetve a zsírszegény főzési módszerekkel a purintartalom csökkenthető. Köszvény esetén még jobban oda kell figyelni az egy-egy étkezés alkalmával fogyasztott mennyiségekre, mert ugyan bizonyos élelmiszerek purintartalma alacsonyabb, de ha többet eszünk belőlük, azzal a bevitt purin mennyiségét is megnöveljük. A sovány húsokból például naponta legfeljebb 30–60 gramm ajánlott. Ha valaki ilyenkor áttér a vegetáriánus étrendre, az természetesen szintén hasznos, de ez egyáltalán nem kötelező!

A purindiéta a testsúly optimalizálásában is segít, ami azért is jó, mert a túlsúly az egyik köszvényre hajlamosító tényező. Ugyancsak hajlamosító tényező a cukorbetegség, a kezeletlen magas vérnyomás és a magas vérzsírszint is. Fennállástól, súlyosságtól, laborértékektől függ, hogy meddig kell folytatni a speciális diétát, de nem ártunk vele, ha sokáig, akár örökké tartjuk.