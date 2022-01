Hintázhatunk is benne? Általában nem. De ki véste kőbe, hogy egy fotel nem lehet hintaszék? Szerintünk senki sem. Aludni lehet benne? Már nem az említett bóbiskolásra gondolunk, hanem arra, hogy lefekszünk, kinyújtóztatjuk a végtagjainkat, balra és jobbra fordulunk, megpróbáljuk hason, háton, kinek hogyan esik a legjobban. Lehet? Általában nem. De néha igen? Bizony, ennek a neve a fotelágy - vagy egy sarokkanapé, amelyből egy szép (és egy kevésbé szép) darab is pontosan annyi helyet foglal, mint egy átlagos, jól megszokott fotel, de - varázslat -, néhány mozdulattal ággyá is alakítható. Átugrik egy jó barát külföldről? Lecsúszik néhány por bor a vendég esti indulása előtt? Szó nélkül megjelenik az apósunk? A megoldás ott ül, szó nélkül a szobánkban. Kicsit leporoljuk, könnyedén kinyitjuk és meg is van a megoldás. A vétel előtt figyeljünk azért arra, hogy milyen hosszú: a 2 méter elég lesz, a 188 centiméter már nem biztos, de embere, vagyis vendége válogatja.

Vagy az igazi pihenés nem vízszintes helyzetben érhető el? Nem probléma. Nem mindenki ért egyet azzal, hogy a technológia mindenre megoldást tud nyújtani, de kevesen kétlik, hogy a technikai újdonságok kényelmesebbé tették és teszik az életünket. Elég a háztartási gépekre, az elektromos biciklire, robogókra, autókra vagy a zsebünkben, esetleg kezünkben lapuló okostelefonokra gondolni. De várjunk csak, minek is gondolnánk ezekre, amelyek inkább negatív boldogságot hoznak (nem kell mosni, mosogatni, sétálni, futni, lexikonhoz rohanni), amikor van olyan is, ami közvetlenül aranyozza be a pillanatot: egy relax fotel például.

Van a kényelemnek netovábbja? Ha igen, akkor a relax fotel jó eséllyel száll be a küzdelembe az első helyek egyikéért. Hiszen mi lehetne kellemesebb érzés, mint egy jó, nagy süppedős barna fotel, amely gombnyomásra kezd el masszírozni minket. Mi más lenne a boldogság, nem igaz?