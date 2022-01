A két segítő gyerekkönyvtáros, Törökné Antal Mária, Marcsi néni és Pokonyi Orsolya, Orsi néni őszinte lelkesedése pedig tapasztalatom szerint nem rendezvény- vagy munkaidő, de még csak nem is látogató- vagy feladatfüggő, hanem egyenesen életvitelszerű. A gyerekkönyvtár falára most éppen mesefreskó készül.

Az aranytollú madár, táltos paripa, tökhintó, a mézeskalács-házikó felé tartó Jancsi és Juliska, juhász és királyfi, seprűjén száguldó boszorkány, terül-terülj asztalka, várak, kismalac és a farkasok, csodatevő aranyhal és a szegény ember, az Óperenciás tenger, üveghegyek. Már mind-mind láthatóak a gyerekkönyvtár meseszobájának falán, a gyermeki fantáziával végtelenített funkciójú vár mögött. Ráadásul ez még csak a kezdet, és a megtervezett mesevilág felső része, a középső és az alvilág még hátra van.

– Rég várat magára, hogy méltó háttér kerüljön a vár mögé. Egy alkalommal Boldizsár Ildikó járt nálunk, és előadásában a mesék teremtő erejéről és a mesetérkép használatáról is szó esett. Ekkor fogalmazódott meg bennünk, hogy miért is ne próbálnánk ki helyben elkészíteni egy saját térképet a mesevilág birodalmairól, hiszen a mese a gyerekek igazi nyelve. Elképzelésünket támogatta Tóth Éva intézményvezető is. Így Orsi néni segítségével rövidesen megtaláltuk Sarokné Varga Annát, aki a mi mesefreskónk alkotója lett. Nem mellesleg maga is kétgyermekes anyuka, aki jelenleg a Gárdonyi-iskolában tölti tanári gyakorlatát. Miután megterveztük a népmesei helyszíneket és kiválasztottuk a festett mesevilág szereplőit, Anna már dolgozni is kezdett, és várhatóan február végén ünnepelhetjük majd a mű elkészülését – mondta el Marcsi néni.

– Nagyon részletgazdag lesz a mi mesefreskónk. Olyan apró, humoros megoldásokban sem szűkölködik, mint például a vasorrú bába házikóján a rögtön jövök tábla, a juhász valódi csillagszeme, a boszorkány hátán a macska vagy a bárányfelhők. A sok felfedezni való csoda és titok biztosan jó szórakozás lesz a gyerekeknek – fűzte hozzá Orsi néni.

Az ihletadó mesejáró térkép megalkotóit az motiválta, hogy gyakran érkezik a feltett sablon kérdésre a sablonválasz: „Mi volt az oviban, suliban?” „Semmi különös.” De mi, felnőttek szeretnénk a gyerekek lelkét jobban megérteni. A mesés freskók szimbolikus helyszíneivel, mesefiguráival, változatos feladataival játékos és vidám tükröt mutat a felnőttnek. A szakértők szerint a sok-sok mesebirodalom és hely közül választva a gyerekek könnyen beszélnek az érzéseikről, a nehezen megfogalmazható gondolataikról, hiszen a gyermeki lélek nyelve a mese.