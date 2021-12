Milyen érzés Plácido Domingo mellett ülni a Virtuózok zsűrijében?

– Olyan, mint máskor, hiszen én őt már régóta, 2004 óta ismerem. New Yorkban ismerkedtünk meg, koncerteken is énekeltem vele. New Yorkban nagyon sokat találkoztunk. Jó érzés a közelében lenni, de nagyon jó érzés megtapasztalni azt, ahogy a magyar tehetségeket segíti. Hiszen az egy dolog, ha valakinek van tehetsége, azt a tehetséget csiszolni, támogatni kell, és ehhez nekünk nemzetközileg nagyon erős támogatást jelent Plácido Domingo személye, az ő szakmai tudása.

A 2014 óta tartó Virtuózok ma már a visegrádi négyek közös produkciója, tavaly Szerbia, idén Horvátország csatlakozott pluszországként. Lám a zsűri is igazán nemzetközi. Meddig érhet a híre ennek a versenynek a nagyvilágban?

– Európában, Kelet-Közép-Európában ismerik, ezt én konstatálhatom, hiszen énekeltem Prágában is, Pozsonyban is az ősszel. Rögtön felemlítették, tudták, benne vagyok a zsűriben, tehát szakmai berkekben ismert. Ázsiában nagyon-nagyon erős ismertsége van, és New Yorkban is – bizonyos klasszikus zenei környezetben – ismertségre tett szert a műsor. Úgyhogy igen, fent van a nemzetközi palettán a Virtuózok!

Hogyan jutott el a Virtuózok híre leginkább éppen Ázsiába?

– Az a legegyszerűbb, bármennyire is furcsa. Az ázsiaiak nagyon tisztelik a magyar klasszikus zenei oktatást, a magyar klasszikus zenészeket, előszeretettel tanulnak klasszikus zenét magyar mesterektől. Kint a Kodály-módszernek elképesztő ázsiója van!

Jól tudom, hogy Japánban a Kodály-módszer szerint oktatnak, s még magyarul is énekelnek a gyerekek?

– Persze! Nekem is a kon­ziban volt japán csoporttársam, osztálytársam, aki például ­karvezetést tanulni jött Magyar­országra. El is végezte az egyetemet, és itt ment férjhez, magyar férje van. A kínaiaknál úgyszintén: nagyon sok magyar pedagógus, zenetanár van kint, akik oktatják a magyar zenét. Pekingben biztosan, tudomásom szerint Sanghaj- ban is.

Szerepelnek kifejezetten fiatal gyerekek is a Virtuózokban. Nem túl korai bizonyos korosztályt megversenyeztetni ilyen zsűri, közönség előtt?

– A megversenyeztetés így nem helytálló kifejezés, mert bár verseny, de sokkal inkább lehetőség. Nekünk, klasszikus zenészeknek, onnantól kezdve, hogy erre a pályára kerülünk – ha 4 évesen is akár –, onnantól kezdve, hogy elkezdünk tanulni, koncertezni, minden szereplés versenyhelyzet. Ám inkább megmérettetés, egy teszt egy-egy ilyen klasszikus zenei tehetségkutató, mint a Virtuózok is, egy teszt arra, hova helyezheti el magát – akár a nemzetközi színtéren is – a részt vevő zenész. Nagyon jó ellenőrzés arra, hol tart, hova juthat el.

Ma Magyarországon milyen állapotban van a komoly­zene, a klasszikus zene? Mennyire kell tovább erősíteni az ismertségét, a népszerűsítését?

– Abból sosem elég, és azért nem elég, mert iszonyatos ázsiója van a magyar klasszikus zenészeknek Magyarországon kívül, külföldön.

Lehet, hogy sokuknak nagyobb, mint itthon?

– Bizonyos szempontból igen. Aki nem foglalkozik ezzel, talán nem is tudja elképzelni, hogy hova helyezhetők a magyar klasszikus zenészek a nagyvilágban. Nemcsak Magyarországon híresek, külföldön is komoly koncerttermekben, színházakban lépnek föl. Ez köszönhető annak is, hogy nagyon jó, nagyon erős az alapképzésünk. A konzervatóriumaink is. Az egyetemi képzésünk sem gyenge, de az egyetemista korosztály már bátran vállalkozik külföldi tapasztalatszerzésre, tanulmányokra is. Ahogy a történelem során minden nagy művész, akár zenész, akár festőművész, mindig felvette a kis batyuját, aztán elment világot látni, és hazajött. Vagyis teljesen normális, hogy nem mindegyikőjük a magyar Zeneakadémiát választja, bár itt is nagyon klassz tanáraink, mestereink vannak, világraszóló mesterek! A Virtuózoknak abban, hogy a klasszikus zene itthon népszerűbb legyen, és hogy minél többen tanuljanak meg valamilyen hangszeren játszani, énekelni, nagyon nagy szerepe van. Sokkal-sokkal többet értünk el annál, mint amit reméltünk, álmodtunk annak idején, amikor elindítottuk a műsort, illetve az alapítványt. Hihetetlen, micsoda mozgalommá nőtte ki magát! Egy komoly brand lett. Idetartozni a Virtuózok családjába: presztízs és megtiszteltetés minden fiatal számára. Nekünk most már van kamaraegyüttesünk, a szólistáink most is Dubajban vannak (december 21-én készült az interjú – a szerk.), nem is tudnám felsorolni, hány helyen lépnek föl a nagyvilágban, nemrég épp Londonban voltak.

Mi az, amiben a klasszikus zene a legjobb a befogadó ­számára?

– Ó, a tudósok már megállapították, milyen jól hat az idegrendszerre, a lelkünkre! Olyan feltöltődést ad egy jó klasszikus zene meghallgatása, amit nem is lehet mérni. Mindenki érzékszerveire másképp hat, de az biztos, egy kicsit felemelkedettebbnek érzi tőle magát az ember, ünnepi hangulatba kerül.

Decemberben Dohnányi Ernő-­díjat kapott. Hogy élte meg? Mit gondol, mi az a tevékenység, munka, amiért elis­merték?

– Ezek a díjak – több díjról van szó, több kategóriáról, én a zenei kategóriában kaptam – a közmédia díjai. Azért különleges számomra, mert a közszolgálatomért kaptam – furcsa így kimondani –, a komoly társadalmi szerepvállalásaimért, az önzetlenségemért. Azt ismerték el, hogy jó vagyok az emberek felé, hogy szeretem az embereket. Úgyhogy számomra ez egy nagyon különleges díj, és nagyon különleges polcon is van. Egyébként fizikai valóságában is gyönyörű, egy hollóházi porcelán remekmű.

Mindig szem előtt van otthon?

– Igen, ott van a Kincsem ló mellett, a Zsolnay mellett, amit 2012-ben a Prima Primissima díjamhoz kaptam. Megkülönböztetett figyelmet jelent számomra a Dohnányi Ernő-díj a közmédia részéről; egy olyan elismerés, amire nem számítottam, amit nem vártam, de mégis nagyon jóleső érzés, hogy megkaptam.