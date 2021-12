Vannak ugyan hölgyek, akiknél ez nem okoz gondot, hiszen a kis pihék az arcukon alig láthatók. Akadnak azonban kevésbé szerencsések, akiknek az arcszőrzet kellemetlenséget jelent. A legnagyobb gondot általában az ajak felett megjelenő vékony, de mégis észrevehető szőrszálak okozzák. Ezek a nemkívánatos pihék ritkábban ugyan, de az állon és a homlokon is meg szoktak jelenni.

Természetesen minden nő végleg megszabadulna ezektől a kellemetlenségektől. Az arc epilátorokkal hetekre búcsút inthetünk ezektől zavaró tényezőktől. Ez egy kompakt kis eszköz, amely biztonságos, gyors szőrtelenítést tesz lehetővé. A végeredmény pedig sima bőr és ragyogó arc. A készülék a szőrszálat gyökerestől távolítja el, ennek újranövése hosszabb időt vesz igénybe. Az arc epilátor még a szemöldök formázását, korrigálását is lehetővé teszi.

Ez a szépségápolási eszköz kis fejjel és csipesszel rendelkezik, ezekkel végez alapos munkát, és szabadít meg a szőrszálaktól 2-4 hétre. Kialakításának köszönhetően úgy foghatjuk, mint egy szempillaspirált. Keskeny epiláló feje pedig lehetővé teszi, hogy a nehezen hozzáférhető területeket is gond nélkül simává varázsoljuk.

A hagyományos, csipesszel való szőrtelenítéssel nem tudunk olyan alapos munkát végezni, mint az arc epilátorral és időigényesebb is. Az arcunkon megjelenő szőrszálak nagyon vékonyak, így csipesszel meg sem tudjuk fogni őket. Ezek az készülékek úgy lettek kifejlesztve, hogy kíméletes, de mégis hatékony szőrtelenítést tudjunk elvégezni általuk. Az arc bőre különösen érzékeny, ezért olyan erősséggel, mint amivel egy test epilátor rendelkezik, képtelenség lenne ezeket a területeket szőrteleníteni. Arról nem is beszélve, hogy mérete miatt sem tudnánk kellőképpen használni.

Az arc epilátorok további előnyei

Az arc epilátorok feje kicsi és vékony, amely lehetővé teszi a szőr eltávolítását arcunk minden egyes részéről, a felső ajak felett, az állon vagy a szemöldök tájékán. Kialakításának köszönhetően valóban kényelmes használatot biztosít. Az így elvégzett arcepilálás után a visszanövő szőrszálak puhábbá és vékonyabbá válnak. Bárhol és bármikor használható, mérete miatt a legkisebb táskában is elfér. A hozzátartozó védőburok pedig a higiénikus használatért felelős. Ezek a készülékek általában teljes mértékben vízállók, így ha a nedves arcunkon használjuk, az epilálással járó kellemetlen fájdalmat is enyhíteni tudjuk. Ilyenkor a szőrszálak és a bőrük is megpuhul, és könnyebben tudunk megszabadulni tőlük. Olyan típusú készüléket is találhatunk a kínálatban, amely levehető fejjel rendelkezik, és pórustisztító kefét helyezhetünk fel a helyére. Ez alapos arctisztítást tesz lehetővé.

Mit tehetünk a fájdalommentes epilálás érdekében?

Az epilálás szó hallatán nagyon sokan összerezzenek, az arc epilálását pedig egyszerűen lehetetlen küldetésnek vélik. Azonban a helyzet egyáltalán nem ilyen kétségbeejtő. Az epilálás tulajdonképpen az első alkalommal a legfájdalmasabb, idővel egyre könnyedebb műveletté válik, hiszen a visszanőtt szőrszálak száma egyre kevesebb. De ennek ellenére van néhány trükk, amelyekkel tényleg semmiség ez a művelet. A vízálló epilátorokat használhatjuk vizes bőrön, amit előtte alaposan megtisztítottunk. A meleg víz ellazít, megpuhítja a bőrt, javítja a vérkeringést, így az kevésbé lesz érzékeny. Érdemes gyengébb fokozaton kezdeni a szőrtelenítést, hogy hozzászokjunk a csipkedő érzéshez. Próbáljuk ellazítani magunkat, és úgymond a gondolatainkat is elterelni, és ezt a pár percig tartó műveletet nem fogjuk különös kellemetlenségnek érzékelni.