A kapcsolatanalízis egyfajta megismerési folyamat, amiben a baba-mama kapcsolatnak is van egy íve, egy érési folyamata, ami a szülésre, születésre fut ki. A kommunikáció eljuthat arra a szintre, hogy az anya nemcsak jelezni, de kérni is tud a babától, amit az vissza is jelez. Például, ha úgy fekszik a méhben, hogy valamit nyom és ez az anyának fáj, meg lehet kérni, hogy változtasson a helyzetén, vagy ha mondjuk farfekvésű, szülés előtt kérheti tőle, hogy forduljon a megfelelő irányba. Mikor érdemes kezdeni a baba-mama kapcsolatanalízist? – Bármikor, akár már a terhesség első heteiben is. A módszert eredetileg a betöltött 12. héttől ajánlják, de úgy gondolom, a 20. hétig bezárólag mindenképpen jó elkezdeni és végig is csinálni ahhoz, hogy valóban működjön. Néhány alkalom nem nevezhető kapcsolatanalízisnek. Fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy az anya mellett az apa is bekapcsolódhat a folyamatba – bár a férfiak talán kevésbé nyitottak erre -, mert képes lehet ő is a babához kapcsolódni annak ellenére is, hogy nem az ő testében fejlődik a magzat. Összefoglalva: a módszer lényege az egymásra hangolódás, amely megalapozza a születés utáni kötődést, együttműködést az anya és a gyermeke között. Emellett talán a legfontosabb, hogy egy olyan módszer, amely az orvosi felügyelet mellett lelki segítséget is nyújt a kismamáknak. Általa a szülés és születés valóban a lehető legideálisabb formában valósulhat meg, pozitív élménnyé válhat az anya és a baba számára is, és segít abban, hogy a korai hónapokat minél békésebben élhesse meg a család.