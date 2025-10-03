október 3., péntek

1 órája

Hollywoodban kötött ki a fehérvári színésznő

Címkék#Bor , mámor , szerelem#Dél-Kaliforniában#Tündöklő lobogók alatt#Závodszky Noémi#Vörösmarty Színház#színésznő

Hollywoodból jelentkezett be a székesfehérvári Vörösmarty Színház első önálló társulatának alapító tagja, aki 1995 óta tagja a társulatnak. Závodszky Noémit hamarosan egy nagyszabású előadásban láthatja a külföldi közönség.

Feol.hu
Hollywoodban kötött ki a fehérvári színésznő

Forrás: California.com

Közeledik az idei ősz legnagyobb magyar kulturális eseménye Dél-Kaliforniában: egy különleges színházi est a Szoboszlai Sándor Magyar Színház és a Dél-Kaliforniai Magyar Örökség Alapítvány szervezésében. Az amerikai közönség a Bor, mámor, szerelem! című zenés vígjátékot és a Tündöklő lobogók alatt című történelmi magyar zászlókról szóló összeállítást láthatja október 4-én a westminsteri Rose Centerben. A Bor, mámor, szerelem! című előadásban a Vörösmarty Színház színészei, Závodszky Noémi, Juhász Illés és Keller János is színpadra lép, köztük Váradi Eszter Sárával, aki egyébként a darab rendezője is.

Závodszky Noémi Hollywoodban
Závodszky Noémi hétvégén Californiában, Los Angelesben lép színpadra

Závodszky Noémi Hollywoodból jelentkezik

Závodszky Noémi, a Vörösmarty Színház színésznője már kint van Los Angelesben, onnét jelentkezett be közösségi oldalán. A képek tanúsága szerint rendkívül jól érzi magát, és kipihenten áll majd színpadra a hétvégén. 

 

 

