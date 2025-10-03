Hollywoodban kötött ki a fehérvári színésznő

Közeledik az idei ősz legnagyobb magyar kulturális eseménye Dél-Kaliforniában: egy különleges színházi est a Szoboszlai Sándor Magyar Színház és a Dél-Kaliforniai Magyar Örökség Alapítvány szervezésében. Az amerikai közönség a Bor, mámor, szerelem! című zenés vígjátékot és a Tündöklő lobogók alatt című történelmi magyar zászlókról szóló összeállítást láthatja október 4-én a westminsteri Rose Centerben. A Bor, mámor, szerelem! című előadásban a Vörösmarty Színház színészei, Závodszky Noémi, Juhász Illés és Keller János is színpadra lép, köztük Váradi Eszter Sárával, aki egyébként a darab rendezője is.

Závodszky Noémi hétvégén Californiában, Los Angelesben lép színpadra

Závodszky Noémi Hollywoodból jelentkezik

Závodszky Noémi, a Vörösmarty Színház színésznője már kint van Los Angelesben, onnét jelentkezett be közösségi oldalán. A képek tanúsága szerint rendkívül jól érzi magát, és kipihenten áll majd színpadra a hétvégén.