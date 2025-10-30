október 30., csütörtök

Az ifjú kis sztár

1 órája

Vincent meghódította a TikTokot – A szőke kis séf, aki mindenkit levesz a lábáról! (videó)

A Fejér vármegyei Helbig Vivien TikTok videói több száz ezres nézettséget produkálnak hétről hétre, van olyan videója, amely már közel másfél milliós megtekintésnél tart. Hogy mi a titka? Egy gyönyörű, szőke kisherceg, Vincent, aki most már 3,5 éves, jóllehet, szókincse és érdeklődési köre miatt egy nem mindennapi kisfiúról van szó, aki nem csak a TikTokon népszerű.

Gombor Lili
Fotó: Helbig Vivien

Egy kis meglepetéssel készültünk neked! – fogad vidáman seregélyesi otthonának kertkapujában Vincent, egy szöszi, kék szemű csupabáj kisfiú, miközben édesanyja igyekszik megzabolázni a szilaj, vad erőket, amelyek kisfiában tombolnak. Ahogy belépek a kapun, Vincent egy marék, színes falevelet nyom a kezembe, no meg a táskámba is, biztos, ami biztos, jusson belőle mindenhova. Miután megköszönöm e kedves fogadtatást, kérdezem Vincentet, hány éves, mire ő gyorsan rá is vágja, hogy már 3 és fél! Majd csendben kérdezem édesanyját, Vivient, hogy valójában mennyi. Mire ő: annyi, 3 és fél éves. Én meg csak hüledezem, mert Vincent folyékonyan és artikuláltan beszél, s ha az ember nem veszi őt tüzetesebben szemügyre, nagyon könnyen gondolhatja úgy, hogy egy 5-6 éves gyerekkel beszél. Mint később megtudom, a kisfiú fejlett beszédkézsége annak (is) köszönhető, hogy édesanyja rendszeresen olvas neki. Vincent koráról talán csak mozgása árulkodik, és elképesztő energiája, amivel bele is veti magát a szobája közepén álló felfújható ugrálóvárába. Mert hát a szőke hercegnek vár is dukál, ahol előszeretettel tölt időt az ifjú herceg, főleg akkor, ha éppen nem főzni készül vagy édesanyja TikTok-videójában kancsint cinkosan az emberre.

Vincent igazi TikTok-sztár
Vincent önfeledt örömét és energiáját a TikTokon is imádják az emberek
Fotó: Helbig Vivien

Vicent ugyanis otthon érzi magát a konyhában, ezt bizonyítandó pedig rögvest össze is dob egy menüt nekem sárgarépából, paprikából, csokiból és uborkából, no meg banánból, s buzgón kínálgatja a műanyag játék ételeket fogyasztásra. S miközben már legújabb kedvenc mesekönyvét, a Csöpi és Kormit mutogatja, Vivien elmeséli, hogy Vincent nemcsak játékból főz. Édesapjától és mamájától sok mindent tanult már, hiszen mindketten otthon vannak a konyhában, Vincent pedig ha kell sütit készít vagy éppen palacsintát süt. Természetesen szigorúan szülői felügyelettel. 

A TikTok új kedvence: a kis séf, aki mosolyt csal minden arcra

Vincent ténykedését édesanyja videóra is veszi – Vivko TikTok-csatornája pedig egyre népszerűbb, de mint mondja, őket szerencsére elkerülik a rosszindulatú kommentelők, még azok is pozitívan jeleznek vissza, akik nem annyira gyerekbarátok. – Sokan írják, hogy nehéz napjuk volt, de Vincent videóját látva jó kedvre derültek, mert annyira aranyos – mondja Vivien, azaz Vivko, aki e néven teszi közzé a nagysikerű videókat, melyeken Vincent hol Batmennek öltözik, hol pedig a konyhában tevékenykedik. Persze nem az egész profilja szól a kisfiáról, csak néhány videó, bár úgy tűnik, Vincent nem bánja, és szívesen szerepel. 

Vincent mint séf, magabiztosan mozog a konyhában
Fotó: Helbig Vivien

Vivko kisfia egyébként nemcsak korát maghazudtoló beszédkészsége és érdeklődési köre miatt más, mint a kortársai, neve is különleges, mondhatni, nem hétköznapi. – A család magyar-német gyökerekkel bír, ezért szerettünk volna olyan nevet, amit más nemzetiségek is ki tudnak ejteni, a Vincent pedig ilyen – mondja Vivien, miközben Vincent kezdi elveszíteni a türelmét, izgalmában már azt sem tudja, melyik játékosdobozát túrja föl, öntse ki, hogy megmutogassa nekem játékait. Ideje hát pizsit húzni, mert mégiscsak 3,5 éves, másnap pedig óvoda, mert Vincent, TikTok-videók ide-vagy oda, a 3,5 évesek átlagos életét éli, önfeledt gyermeki örömben.

 

 

 

