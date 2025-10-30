Vincent meghódította a TikTokot – A szőke kis séf, aki mindenkit levesz a lábáról! (videó)

Egy kis meglepetéssel készültünk neked! – fogad vidáman seregélyesi otthonának kertkapujában Vincent, egy szöszi, kék szemű csupabáj kisfiú, miközben édesanyja igyekszik megzabolázni a szilaj, vad erőket, amelyek kisfiában tombolnak. Ahogy belépek a kapun, Vincent egy marék, színes falevelet nyom a kezembe, no meg a táskámba is, biztos, ami biztos, jusson belőle mindenhova. Miután megköszönöm e kedves fogadtatást, kérdezem Vincentet, hány éves, mire ő gyorsan rá is vágja, hogy már 3 és fél! Majd csendben kérdezem édesanyját, Vivient, hogy valójában mennyi. Mire ő: annyi, 3 és fél éves. Én meg csak hüledezem, mert Vincent folyékonyan és artikuláltan beszél, s ha az ember nem veszi őt tüzetesebben szemügyre, nagyon könnyen gondolhatja úgy, hogy egy 5-6 éves gyerekkel beszél. Mint később megtudom, a kisfiú fejlett beszédkézsége annak (is) köszönhető, hogy édesanyja rendszeresen olvas neki. Vincent koráról talán csak mozgása árulkodik, és elképesztő energiája, amivel bele is veti magát a szobája közepén álló felfújható ugrálóvárába. Mert hát a szőke hercegnek vár is dukál, ahol előszeretettel tölt időt az ifjú herceg, főleg akkor, ha éppen nem főzni készül vagy édesanyja TikTok-videójában kancsint cinkosan az emberre.

Vincent önfeledt örömét és energiáját a TikTokon is imádják az emberek

Fotó: Helbig Vivien

Vicent ugyanis otthon érzi magát a konyhában, ezt bizonyítandó pedig rögvest össze is dob egy menüt nekem sárgarépából, paprikából, csokiból és uborkából, no meg banánból, s buzgón kínálgatja a műanyag játék ételeket fogyasztásra. S miközben már legújabb kedvenc mesekönyvét, a Csöpi és Kormit mutogatja, Vivien elmeséli, hogy Vincent nemcsak játékból főz. Édesapjától és mamájától sok mindent tanult már, hiszen mindketten otthon vannak a konyhában, Vincent pedig ha kell sütit készít vagy éppen palacsintát süt. Természetesen szigorúan szülői felügyelettel.

A TikTok új kedvence: a kis séf, aki mosolyt csal minden arcra

Vincent ténykedését édesanyja videóra is veszi – Vivko TikTok-csatornája pedig egyre népszerűbb, de mint mondja, őket szerencsére elkerülik a rosszindulatú kommentelők, még azok is pozitívan jeleznek vissza, akik nem annyira gyerekbarátok. – Sokan írják, hogy nehéz napjuk volt, de Vincent videóját látva jó kedvre derültek, mert annyira aranyos – mondja Vivien, azaz Vivko, aki e néven teszi közzé a nagysikerű videókat, melyeken Vincent hol Batmennek öltözik, hol pedig a konyhában tevékenykedik. Persze nem az egész profilja szól a kisfiáról, csak néhány videó, bár úgy tűnik, Vincent nem bánja, és szívesen szerepel.