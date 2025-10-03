Horváth Tamás és felesége mindent bevet, az extrémebb öltözék is belefér! (videó)

Fejér vármegye büszkeségének, Horváth Tamásnak a produkciói eddig legendássá váltak. A Vadangyal sztárjaként, Natalia Oreiroként hozott tökéletes alakításától az Axl Rose és a Desh produkcióig. Nem túlzunk, ha azt mondjuk, a Sztárban Sztár All Stars színpadra lépései „beleégtek az agyunkba”. A népszerű énekes felesége, Péterfi Andi – aki nemrég ünnepelte 41. születésnapját – tett róla, hogy még hetekkel utána se felejtsük el a produkciókat.

Péterfi Andi mindentt bevetett, így szurkolt férjének Horváth Tamásnak a Sztárban Sztár All Stars-ban.

Fotó: Péterfi Andi/Facebook

Andi egy rendkívül extravagáns, egyesek szerint kissé bizarr öltözékben jelent meg még a második élő show előtt, amivel azonnal magára vonzotta a tekinteteket. Ruháját ugyanis a mellrésztől az intim területeken át egészen a fenékig férje mosolygó arca díszítette. Andi egyébként eddig egytől-egyig ott volt a férje mellett, a család együtt szurkol az énekes sikeréért. Kíváncsian várjuk, most mivel készülnek.

Most kezdődik a Sztárban Sztár All Stars TOP12 versenye

Eddig is volt meglepetés, elképesztő produkció és váratlan kiesés is. Legutóbb például annak a Varga Viktornak kellett kiesnie, aki sokak szerint a legendás Omega-énekes, Kóbor Jánost kitűnően hozta, előadása pedig még az ikon 18 éves lányát, Kóbor Lénát is megihlette, aki azonnal üzent a közösségi oldalán. Ebből is látszik, hogy milyen szoros a verseny és akár egy-egy szavazat is dönthet sorsokról.