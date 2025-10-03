2 órája
Horváth Tamás és felesége mindent bevet, az extrémebb öltözék is belefér! (videó)
Olyan jön, mi még nem volt. A Sztárban Sztár All Stars eddig is óriási izgalmakat hozott, de most kezdődik a valódi küzdelem: vasárnap este ugyanis először lép színpadra a TOP12 énekes. Kíváncsian várjuk, hogy a Fejér vármegyei álompár, Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andi most mivel rukkolnak elő? Kijelenthető: eddig is mindent bevetettek a győzelemért.
Horváth Tamás és felesége láthatóan élvezi a szereplést, mindent megtesznek a szórakoztatásért.
Fotó: Péterfi Andi/Facebook
Fejér vármegye büszkeségének, Horváth Tamásnak a produkciói eddig legendássá váltak. A Vadangyal sztárjaként, Natalia Oreiroként hozott tökéletes alakításától az Axl Rose és a Desh produkcióig. Nem túlzunk, ha azt mondjuk, a Sztárban Sztár All Stars színpadra lépései „beleégtek az agyunkba”. A népszerű énekes felesége, Péterfi Andi – aki nemrég ünnepelte 41. születésnapját – tett róla, hogy még hetekkel utána se felejtsük el a produkciókat.
Andi egy rendkívül extravagáns, egyesek szerint kissé bizarr öltözékben jelent meg még a második élő show előtt, amivel azonnal magára vonzotta a tekinteteket. Ruháját ugyanis a mellrésztől az intim területeken át egészen a fenékig férje mosolygó arca díszítette. Andi egyébként eddig egytől-egyig ott volt a férje mellett, a család együtt szurkol az énekes sikeréért. Kíváncsian várjuk, most mivel készülnek.
Most kezdődik a Sztárban Sztár All Stars TOP12 versenye
Eddig is volt meglepetés, elképesztő produkció és váratlan kiesés is. Legutóbb például annak a Varga Viktornak kellett kiesnie, aki sokak szerint a legendás Omega-énekes, Kóbor Jánost kitűnően hozta, előadása pedig még az ikon 18 éves lányát, Kóbor Lénát is megihlette, aki azonnal üzent a közösségi oldalán. Ebből is látszik, hogy milyen szoros a verseny és akár egy-egy szavazat is dönthet sorsokról.
„Apukámat elég nehéz utánozni” - Kóbor János lánya üzent a Sztárban Sztár All Stars miatt (videó)
A Vasárnap különlegessége, hogy a Sztárban Sztár All Stars idei évadának TOP12 énekese most először lép együtt színpadra, hogy megmérkőzzenek egymással, és eldöntsék, ki a legkitartóbb és legsokoldalúbb előadó. Az emelt díjas telefonszámok mellett az ingyenes TV2 Play applikáción belül a produkciók alatt lehet majd szavazni az adott énekesre.
Vajon ki, kinek a bőrébe bújuk?
A TV2 közlemény tudatta, ki, mit alakít: Dér Heni Pink, Janicsák Veca az Evanesence, Nótár Mary versenytársa, Szandi, Péterffy Lili Lelle Pitbull, Szandi Lisa Minelli, Freddie az AC/DC, Horváth Tamás az AHA, Mészáros Árpád Zsolt Demis Roussos, Vásáry André a HIM, Vastag Csaba Horváth Pista, Vavra Bence Anastacia, míg Veréb Tomi Harry Styles egy-egy ikonikus slágerével készül a vasárnapi élő showra.
A Fejér vármegyei énekes, aki nem volt a színpadon, mégis elvitte a show-t! (videó)
Kiderült mire költené a Hatoslottó főnyereményét Nótár Mary – videóval