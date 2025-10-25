Így köszöntötte fel Szoboszlai Dominikot a felesége

Különleges nap a mai Szoboszlai Dominik számára, hiszen 25 éves lett. Ezen alkalomból felesége is kedveskedett neki egy aranyos fotóval, azonban úgy tűnik exbarátnője sem bírta tétlen maradni.

Buzsik Borka aranyos fotóval köszöntötte fel Szoboszlai Dominikot

Forrás: Buzsik Borka

A nap, ami Szoboszlai Dominiké

Buzsik Borka az Instagram oldalán osztott meg egy 24 órán át elérhető történetet, amelyen kedvesével látható, még egy megható üzenetet is küldött a fotó mellé.

Szülinapos kicsim

– írta Buzsik Borka a kép mellé.

A Liverpool középpályása ma este 21 órától a Brentford otthonában léphet pályára, ahol egy vagy akár több góllal teheti emlékezetessé 25-ik születésnapját.