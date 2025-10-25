2 órája
Így köszöntötte fel Szoboszlai Dominikot a felesége
Buzsik Borka és Gécsek Fanni is az Instagramon üzent. Szoboszlai Dominik október 25-én ünnepli születésnapját, felesége kedveskedett neki, míg exe inkább odaszúrt?
Különleges nap a mai Szoboszlai Dominik számára, hiszen 25 éves lett. Ezen alkalomból felesége is kedveskedett neki egy aranyos fotóval, azonban úgy tűnik exbarátnője sem bírta tétlen maradni.
A nap, ami Szoboszlai Dominiké
Buzsik Borka az Instagram oldalán osztott meg egy 24 órán át elérhető történetet, amelyen kedvesével látható, még egy megható üzenetet is küldött a fotó mellé.
Szülinapos kicsim
– írta Buzsik Borka a kép mellé.
A Liverpool középpályása ma este 21 órától a Brentford otthonában léphet pályára, ahol egy vagy akár több góllal teheti emlékezetessé 25-ik születésnapját.