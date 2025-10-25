október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Születésnap

2 órája

Így köszöntötte fel Szoboszlai Dominikot a felesége

Címkék#Buzsik Borka#Gécsek Fanni#Szoboszlai Dominik#születésnap

Buzsik Borka és Gécsek Fanni is az Instagramon üzent. Szoboszlai Dominik október 25-én ünnepli születésnapját, felesége kedveskedett neki, míg exe inkább odaszúrt?

Feol.hu

Különleges nap a mai Szoboszlai Dominik számára, hiszen 25 éves lett. Ezen alkalomból felesége is kedveskedett neki egy aranyos fotóval, azonban úgy tűnik exbarátnője sem bírta tétlen maradni. 

Buzsik Borka aranyos fotóval köszöntötte fel Szoboszlai Dominikot
Buzsik Borka aranyos fotóval köszöntötte fel Szoboszlai Dominikot
Forrás: Buzsik Borka

A nap, ami Szoboszlai Dominiké

Buzsik Borka az Instagram oldalán osztott meg egy 24 órán át elérhető történetet, amelyen kedvesével látható, még egy megható üzenetet is küldött a fotó mellé.

Szülinapos kicsim

– írta Buzsik Borka a kép mellé.

A Liverpool középpályása ma este 21 órától a Brentford otthonában léphet pályára, ahol egy vagy akár több góllal teheti emlékezetessé 25-ik születésnapját. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu