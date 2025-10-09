Rémisztő helyen tűnt fel Buzsik Borka, kislányát sem féltette

Pár héttel ezelőtt Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka kifejezetten aktív lett az Instagramon, szinte naponta örvendeztette meg rajongóit egy-egy újabb poszttal, vagy 24 óráig elérhető történettel, azonban az elmúlt napokban eltűnt a közösségi médiából. Most egy nem mindennapi sztorival jelentkezett, sokan talán félteni is kezdik kislányával együtt.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka ijesztő helyen bukkant fel

Forrás: vaol.hu

Szoboszlai Dominik kislánya veszélyben?

Szoboszlai Dominik a magyar válogatott vb-selejtezői miatt hazautazott, nem tudni, hogy felesége és gyermeke vele tartottak-e, ez Buzsik Borka új, 24 órán át elérhető sztorijából sem derült ki. A fiatal édesanya egy erdőben sétál, kislányukat tolva a babakocsiban.

Buzsik Borka nem félti a kislányát

Első ránézésre ártalmatlannak tűnhet a kép, azonban ne felejtsük el, hogy manapság egy nőnek kisgyermekkel nem biztos, hogy biztonságos az erdő közepén sétálgatni, legyen szó Magyarországról, vagy Angliáról. Emellett ne felejtsük el azt sem, hogy egy közismert személyről beszélünk, aki egy labdarúgónak a felesége, így bárki könnyen felismerheti. Tudjuk jól, hogy sok rosszindulatú ember járkál az utcákon, ezt megspékelheti, ha az adott személynek unszimpatikus a Liverpool, vagy maga Szoboszlai Dominik.

Az esetleges fenyegető pillanatok mellett az októberi hideg is veszélyes lehet a mindössze pár hónapos csöppségre. Ennek meelőzéseképp azért adott gyermekére egy bundázott kabátot.