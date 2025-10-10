Még három hónapos sincs, de már fut az anyukájával – Szoboszlai Dominik kislánya igazi csodababa?

Kisebb kihagyás után csütörtökön „visszatért” az Instagramra Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka. Tegnap egy erdőben sétálgatott gyermekével, ma pedig sportolási szokásaikba adott betekintést. A 24 órán át elérhető sztorijában egy olyan fotót osztott meg, amin éppen futni indulnak. A képhez csak ennyit írt: „A legjobb futópartner.” Vajon tényleg lehetséges, hogy a kis Szoboszlai-lány már fut az anyukájával?

Fontos szerepet játszik a sport Szoboszlai Dominik és felesége életében

Forrás: Markovics Gábor / MW

Igazi csodababa Szoboszlai Dominik kislánya

Régóta ismételgetett jótanács, minden gyermek kezdjen el hamar sportolni, ez segít abban, hogy hozzászokjanak az egészséges életmódhoz, ezt Szoboszlai Dominikék is így gondolják. Nos, mielőtt bárki is világrekordra gyanakodna, eláruljuk: természetesen babakocsiban „futott”, de a kép így is mindent visz. A fotó hűen tükrözi Borka hozzáállását a mindennapokhoz, nem csak férje életében játszik kulcsszerepet a sport, a „futópartnere” pedig minden bizonnyal a legédesebb, akit valaha látott a közösségi oldal.

Aztán ki tudja: ha ilyen korán kezdi, 2044-ben már olimpiai bajnok lesz Szoboszlai Dominik kislánya.