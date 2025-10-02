Elképesztő videón Szoboszlai Dominik, maffiafőnök lett belőle

Szoboszlai Dominik Instagram oldalán elképesztő fotót és videót osztott meg, a magyar válogatott csapatkapitányából maffiafőnök lett.

Szoboszlai Dominik férjként, apukaként és labdarúgóként is helyt áll, úgy tűnik már maffiafőnöknek is beállt

Forrás: veol.hu

Szoboszlai Dominik veterán autóval járja Budapest utcáit

A Premier League címvédő Liverpool középpályása a Four Seasons Hotel Gresham Palace-al kötött együtműködés keretein belül szerepelt gy lélegzetelállító videóban, amelyben egy 1960-as évekbeli MG Roadster volánja mögött szeli a budapesti utakat, majd betér a hotelbe.

Szoboszlai Dominik kislánya társaságában is lencsevégre lett kapva

Az elmúlt időszakban a magyar sztár, valamint felesége, Buzsik Borka is több fotót osztott meg, amelyen gyermekükkel közösen láthatóak.