2 órája
Elképesztő videón Szoboszlai Dominik, maffiafőnök lett belőle
Stílusos videó került fel a magyar sztár közösségi média oldalára. Szoboszlai Dominik maffiafőnökhöz hasonló stílusban pózol egy veterán autó volánja mögött.
Szoboszlai Dominik Instagram oldalán elképesztő fotót és videót osztott meg, a magyar válogatott csapatkapitányából maffiafőnök lett.
Szoboszlai Dominik veterán autóval járja Budapest utcáit
A Premier League címvédő Liverpool középpályása a Four Seasons Hotel Gresham Palace-al kötött együtműködés keretein belül szerepelt gy lélegzetelállító videóban, amelyben egy 1960-as évekbeli MG Roadster volánja mögött szeli a budapesti utakat, majd betér a hotelbe.
