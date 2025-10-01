1 órája
A babakocsi mellett pózolva mutatta meg hihetetlen idomait Szoboszlai Dominik felesége
Körülbelül két hónappal ezlőtt szült Buzsik Borka, ennek ellenére hihetetlen formát villantott. Szoboszlai Dominik felesége a tükör előtt pózolt a babakocsival.
Szoboszlai Dominik kislánya idén nyáron született meg, amelyet követően édesanyja, Buzsik Borka jó darabig ritkán jelentkezett a közösségi médiában. Ez az elmúl időzakban megváltozott, hiszen szinte napi szinten oszt meg történetet az Instagram oldalán. Tündéri fotóval is varázsolt már el minket a liverpooli középpályás kedvese.
Elképesztő formában Szoboszlai Dominik felesége
A magyar válogatott csapatkapitányának felesége alig két hónappal a szülés után elképesztő formában van. A 24 órán át elérhető képen egy tükör előtt áll a babakocsival, leesik az ember álla a fiatal anyukát látva. Ne maradj le te sem az elképesztő fotóról.
Az egyik leghíresebb angol bulvárlap címlapjára került Buzsik Borka
