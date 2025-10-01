A babakocsi mellett pózolva mutatta meg hihetetlen idomait Szoboszlai Dominik felesége

Szoboszlai Dominik kislánya idén nyáron született meg, amelyet követően édesanyja, Buzsik Borka jó darabig ritkán jelentkezett a közösségi médiában. Ez az elmúl időzakban megváltozott, hiszen szinte napi szinten oszt meg történetet az Instagram oldalán. Tündéri fotóval is varázsolt már el minket a liverpooli középpályás kedvese.

Szoboszlai Dominik felesége korábban is remek formában volt, azonban a szülés után mégjobban néz ki

Forrás: origo.hu

Elképesztő formában Szoboszlai Dominik felesége

A magyar válogatott csapatkapitányának felesége alig két hónappal a szülés után elképesztő formában van. A 24 órán át elérhető képen egy tükör előtt áll a babakocsival, leesik az ember álla a fiatal anyukát látva. Ne maradj le te sem az elképesztő fotóról.