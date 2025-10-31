október 31., péntek

Farkas névnap

15°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem hiszünk a szemünknek

2 órája

Szoboszlai Dominik kislánya elolvasztja a szívünket – nem hiszed el, miben pózolt halloweenkor

Címkék#Buzsik Borka#halloweenkor#Szoboszlai Dominik

Cukiságriadó Halloweenkor! Szoboszlai Dominik kislányáról felesége, Buzsik Borka posztolt egy tündéri képet – a jelmez egyszerűen mindenkit levett a lábáról.

Feol.hu

Miközben Szoboszlai Dominik a Liverpool következő rangadójára készül, Buzsik Borka gondoskodott róla, hogy otthon is mindenki halloween-lázban égjen. Az anyuka természetesen posztolt is – a kislányról készült kép pillanatok alatt elolvasztotta a netet.

Szoboszlai Dominik felesége
Szoboszlai Dominik felesége ismét kislányukról posztolt az Instagramon
Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Szoboszlai Dominik kislánya elolvasztotta a szíveket

Borka korábban már megmutatta, mennyire várja a halloweent, most pedig a kislányukról osztott meg egy fotót, amelyen a csöppség egy tündéri, tökös jelmezben pózol. 

Szoboszlai Dominik kislánya mindenkinek a szívét elolvasztja
Forrás: Buzsik Borka/Instagram

Ha valaki, akkor Szoboszlai Dominik kislánya biztosan tudja, hogyan kell elrabolni az internet szívét! A kis tökjelmezes fotó mostanra mindenki kedvence lett – nem csoda, hiszen a cukiságfaktor az egekben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu