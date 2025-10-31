Szoboszlai Dominik kislánya elolvasztja a szívünket – nem hiszed el, miben pózolt halloweenkor

Miközben Szoboszlai Dominik a Liverpool következő rangadójára készül, Buzsik Borka gondoskodott róla, hogy otthon is mindenki halloween-lázban égjen. Az anyuka természetesen posztolt is – a kislányról készült kép pillanatok alatt elolvasztotta a netet.

Szoboszlai Dominik felesége ismét kislányukról posztolt az Instagramon

Szoboszlai Dominik kislánya elolvasztotta a szíveket

Borka korábban már megmutatta, mennyire várja a halloweent, most pedig a kislányukról osztott meg egy fotót, amelyen a csöppség egy tündéri, tökös jelmezben pózol.

Szoboszlai Dominik kislánya mindenkinek a szívét elolvasztja

Ha valaki, akkor Szoboszlai Dominik kislánya biztosan tudja, hogyan kell elrabolni az internet szívét! A kis tökjelmezes fotó mostanra mindenki kedvence lett – nem csoda, hiszen a cukiságfaktor az egekben.