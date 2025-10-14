Buzsik Borka már évekkel ezelőtt a babájával játszott

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka egy újabb 24 órán át elérhető történetet osztott meg az Instagramon, amiben barátnőjével, Simon Dominikával nosztalgiáznak.

Szoboszlai Dominik felesége nosztalgiázott

Nem Szoboszlai Dominik kislánya az első, akit Buzsik Borka babakocsiban tol

Buzsik Borka és Simon Dominika évekkel ezelőtt viccelődve eljátszott a gondolattal, milyen lesz, ha majd gyermekük születik. Akkor úgy gondolták játékbabákkal kipróbálják, milyen babakocsit tolni az utcán, ekkor még nem is sejtették, hogy nem is olyan sokára mindkettejüknek gyermeke születik.