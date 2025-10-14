október 14., kedd

Helén névnap

14°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aranyos fotó

2 órája

Buzsik Borka már évekkel ezelőtt a babájával játszott

Címkék#Buzsik Borka#babakocsi#Szoboszlai Dominik

Nosztalgikus hangulatba került Buzsik Borka. Szoboszlai Dominik felesége az egyik barátnőjével osztott meg megható fotót az Instagram oldalán és azt is tudatták, évekkel ezelőtt még a saját kisbabáikkal játszottak, akkor pedig nem is sejtették azt, hogy nem sokára szülők lesznek.

Feol.hu

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka egy újabb 24 órán át elérhető történetet osztott meg az Instagramon, amiben barátnőjével, Simon Dominikával nosztalgiáznak. 

Szoboszlai Dominik felesége nosztalgiázott
Szoboszlai Dominik felesége nosztalgiázott
Forrás:  Origo.hu

Nem Szoboszlai Dominik kislánya az első, akit Buzsik Borka babakocsiban tol

Buzsik Borka és Simon Dominika évekkel ezelőtt viccelődve eljátszott a gondolattal, milyen lesz, ha majd gyermekük születik. Akkor úgy gondolták játékbabákkal kipróbálják, milyen babakocsit tolni az utcán, ekkor még nem is sejtették, hogy nem is olyan sokára mindkettejüknek gyermeke születik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu