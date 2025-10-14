2 órája
Buzsik Borka már évekkel ezelőtt a babájával játszott
Nosztalgikus hangulatba került Buzsik Borka. Szoboszlai Dominik felesége az egyik barátnőjével osztott meg megható fotót az Instagram oldalán és azt is tudatták, évekkel ezelőtt még a saját kisbabáikkal játszottak, akkor pedig nem is sejtették azt, hogy nem sokára szülők lesznek.
Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka egy újabb 24 órán át elérhető történetet osztott meg az Instagramon, amiben barátnőjével, Simon Dominikával nosztalgiáznak.
Nem Szoboszlai Dominik kislánya az első, akit Buzsik Borka babakocsiban tol
Buzsik Borka és Simon Dominika évekkel ezelőtt viccelődve eljátszott a gondolattal, milyen lesz, ha majd gyermekük születik. Akkor úgy gondolták játékbabákkal kipróbálják, milyen babakocsit tolni az utcán, ekkor még nem is sejtették, hogy nem is olyan sokára mindkettejüknek gyermeke születik.